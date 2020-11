Estados Unidos se retira del Tratado de Cielos Abiertos con Rusia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La administración Trump se ha retirado oficialmente de un acuerdo de armas de décadas con Rusia, dijo el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo.

Por New York Post

“Hoy, de conformidad con el aviso anterior proporcionado, la retirada de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos ahora es efectiva. Estados Unidos está más seguro gracias a eso, ya que Rusia sigue incumpliendo sus obligaciones ”, dijo el máximo diplomático de Estados Unidos en una publicación de Twitter.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 22, 2020