¡Estafados! Ordenaron una PlayStation 5 pero la entrega les rompió el corazón (Fotos y video)

Durante los últimos días, internautas de Reino Unido que compraron la PlayStation 5 (PS5) en Amazon han denunciado en las redes sociales haber sido “estafados” por la tienda virtual tras recibir diferentes objetos no solicitados en lugar de la consola.

Por RT

Este es el caso de la periodista y presentadora de televisión Bex April May, quien asegura haber recibido una notificación de que su pedido no había podido ser entregado; sin embargo, horas más tarde llegó. Para su sorpresa, descubrió que el paquete recibido, en lugar de la consola que había ordenado, contenía una freidora eléctrica.

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

Del mismo modo, un usuario de Twitter identificado como Sam Felts recibió una freidora eléctrica en un paquete que, según denuncia, había sido abierto en algún punto antes de ser entregado. Asimismo, otra de las personas timadas agradeció de forma sarcástica a la tienda virtual por haberle entregado latas de comida de perro.

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can’t get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Parte de la molestia de los compradores, tal y como lo explican, radica en el hecho de que no podrán obtener su consola pronto, puesto que se han agotado del inventario de Amazon.

I was told a signature would be required multiple times whilst purchasing and in conformation emails. No one even tried to get my to sign for it and the driver didn’t even wait to see me collect the package. Instead he was walking down the road on the 20 seconds it too me to 2/? pic.twitter.com/UMIwWuuoX7 — Kirsty (@oopssimafan) November 20, 2020

Ante los señalamientos, la compañía propiedad del magnate Jeff Bezos emitió un comunicado en el que asegura que ya se encuentran “investigando exactamente lo que ha pasado” y en proceso de contactar a los clientes afectados por esta situación, a algunos de los cuales se les ha ofrecido un vale con un valor de poco más de 6,50 dólares.