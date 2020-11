Administración de Trump está lista para iniciar la transición formal en la Casa Blanca

La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes 23 de noviembre al presidente electo, Joe Biden, que la administración de Donald Trump está lista para comenzar el proceso de transición formal en la Casa Blanca, según una carta de la administradora Emily Murphy enviada el lunes por la tarde y obtenida por CNN.

lapatilla.com

Adicionalmente, el presidente Trump corroboró en su cuenta de Twitter el inicio del proceso, pese a que asegura que sostendrá sus litigios para probar un supuesto fraude en las pasadas elecciones.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020