A lo “Game of Thrones”: Hombre con jeans se coló en el último capítulo de “The Mandalorian” (Fotos)

La segunda temporada de la serie “The Mandalorian” mostró a un personaje inesperado de manera involuntaria: una persona vestida con “jeans”, camiseta y reloj.

Por RT

Ese error aparece alrededor del minuto 18:54 del 12.º y último episodio de esa serie de Disney, informa el portal The Verge.

El incidente generó multitud de memes y algunos aficionados a esta obra de ficción inspirada en la saga Star Wars bautizaron a ese desconocido como almirante Jeff Blue-Jeans.

Join us Monday as we review the latest episode of The #Mandalorian. We’ll discuss the debut of Admiral Jeff Blue-Jeans and what it means for the future of the Star Wars universe. You won’t want to miss it.https://t.co/3AvlpahmUo pic.twitter.com/QGMR3B6Gtm

— Adam Doctolero (@AdamDoctolero) November 22, 2020