En hacinamiento: Las deplorables condiciones en las que están los 16 niños en Trinidad y Tobago (VIDEOS)

Este miércoles 25 de noviembre, fue compartido un video donde muestran las deplorables condiciones en las que se encuentran los venezolanos detenidos, entre ellos 16 menores de edad deportados y lanzados al mar en Trinidad y Tobago.

lapatilla.com

En el video se evidencia como los venezolanos y los niños se encuentran en hacinamiento, luego que fueran detenidos nuevamente a pocos instantes de que regresaron a la isla tras 48 horas de su deportación.

“Estamos todos en una misma celda 24 personas. A una persona le duele la columna, no ha parado de llorar por su dolor. Esta niña siente malestar de estómago. Aquella bebé tiene fiebre, su mamá tiene dolor de vientre. Este bebé no ha parado de llorar porque quiere tetero. Este bebé tiene una tos inmensa. Esta señora se encuentra vomitando“, relató una de las madres en el video.

The people in the video are the same ones seen getting off the boat yesterday, I’m not 100% sure if the video is before or after their deportation but they were arrested by police upon their arrival

— CNW (@ConflictsW) November 25, 2020