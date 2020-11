“Nutriendo el Futuro” recibió galardón en la Universidad de Oxford por su labor en El Hatillo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La organización “Nutriendo el Futuro” recibió este miércoles el premio People’s Choice Award durante el evento #StartedinOxford realizado en la Universidad de Oxford por su labor como comedor comunitario en el municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas.

Por lapatilla.com

CONGRATULATIONS to our Joint Winners of the #StartedinOxford Demo Day 2020 People’s Choice Award, voted for by our attendees: Nutriendo el Futuro and @OxVent! Read more about these 2 fantastic ventures: https://t.co/BdELBaYsTX @SamuelDiazP #entrepreneurship #startups #DemoDay2020 pic.twitter.com/k5cETvycgi

— Enterprising Oxford (@enterprisingox) November 25, 2020