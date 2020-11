¿Agua en llamas? Pueblo en China muestra qué pasa al acercar fuego a un grifo (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Los residentes de una localidad en la provincia de Liaoning, al noreste de China, quedaron estupefactos al descubrir que el agua que fluía de sus grifos se encendía en llamas con facilidad.

Por RT

Así, en la ciudad de Panjin, un hombre de apellido Wen se quejó el pasado domingo de que el agua que llegaba a su casa era inflamable, y afirmó que son varias las personas que han tenido ese problema desde hace tiempo, según medios locales.

También contó que cada vez que se lavaba las manos, sentía que el agua estaba sucia y que una capa de aceite se le pegaba a la piel.

La publicación de las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, dejó en evidencia el fenómeno y atrajo la atención de las autoridades. El video muestra que el agua que corre por el grifo de un baño se convierte en una bola de fuego después que un hombre le acercara un encendedor.

Videos of flammable tap water in Panjin, NE China's Liaoning have gone viral. The odd scene is caused by natural gas infiltration due to temporary underground water supply system error, which is now shut down. Normal supply has resumed. Further probe will be conducted: local govt pic.twitter.com/a5EOA5SATU

— People's Daily, China (@PDChina) November 24, 2020