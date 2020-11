Conoce la receta de pavo que Kamala Harris siempre le prepara a su familia (Video)

Kamala Harris, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, ya se está preparando para las fiestas de fin de año. La política y abogada estadounidense es también fiel amante de la cocina y año con año prepara un delicioso pavo para toda su familia. El año pasado compartió a través de un video su receta favorita con la que consiente en casa.

Por: culturacolectiva

Primero recomienda comprar una pieza muy fresca, si tu idea es hacer un platillo húmedo debes preparar: “una olla de agua, un par de hojas de laurel, un poco de azúcar, una pequeña taza de granos de pimienta, incluso podrías hacer una rodaja de naranja, algo así”, dijo en una entrevista con Jonathan Capehart del Washington Post.

Fue interrumpida por una prueba de sonido pero continuó diciendo:

Todos los presentes la miraban sonriente, admirando la vibra y sencillez de la abogada.

Su recomendación fue sal y pimienta por todas partes y dejarlo 48 horas si es posible. Su secreto está en mezclar sal, pimienta, tomillo y romero debajo de la piel con un poco de mantequilla antes de cocinarlo para que la se derrita durante la cocción. Luego mezclar vino blanco y mantequilla para rociarlo ya cocido.

¿A poco no suena fenomenal? Ella suele hacerlo para el Día de Acción de Gracias. A Kamala le encanta la cocina y lo ha compartido varias veces en sus redes sociales. Aquí un video del 2019.

When I have some time off the campaign trail, I love to be in the kitchen whipping up something new for my family. See what @douglasemhoff and I were cooking the other day. pic.twitter.com/rmjRRPkYBX

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 22, 2019