Diputada Delsa Solórzano: En Venezuela no se garantiza el derecho universal del voto directo y secreto, porque no hay democracia

La diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda Delsa Solórzano describió el voto como: “la forma más efectiva para ejercer control sobre las instituciones, por parte de los ciudadanos”, pero enfatizó en la necesitad de la transparencia y la confianza, “si hoy en día se garantizara el derecho universal del voto secreto y directo en el país, no estaríamos viviendo esta realidad, pero no existe tal derecho, porque no hay democracia”, exclamó la legisladora, luego de ratificar que, “lo que va a ocurrir el 6 de diciembre no es una elección”.

La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional explicó que, la alternativa democrática venezolana no es abstencionista, su lucha siempre será por elecciones verdaderamente libres, así lo dice la historia y las experiencias vividas en procesos anteriores, “nosotros no somos abstencionistas, tenemos años luchando por elecciones libres, nuestra ruta termina con elecciones libres, son imprescindibles, siempre lo hemos dicho. Creemos en elecciones, no en fraudes”. Solórzano aseguró que, para medirse con justicia, el voto debe tener las “características necesarias que le permita a los venezolanos elegir”.

La parlamentaria sostuvo que, en las verdaderas democracias y en procesos electorales dignos de participación, el ciudadanos debe tener garantizada la oportunidad de elegir sin ser supervisado, vigilado o chantajeado con una bolsa de comida, siendo así, lo del 6 de diciembre es un fraude con la participación de los cómplices de la dictadura”. Además aprovechó la oportunidad para mencionar a algunos de esos cómplices, acusándolos de robar a la nación y a la Asamblea Nacional. “Es evidente el robo de los protectores, que lo único que protegen es su bolsillo. Igual que la ilegitima Asamblea nacional, vimos a Parra y compañía contando pacas de euros, gracias al robo solapado por la constituyente, ese es el único logro de la constituyente”, aseveró.

“Si quisiéramos ir a elecciones, tampoco podríamos”, alegó la presidente del partido Encuentro Ciudadano, para posteriormente hacer énfasis en que, las tarjetas de los partidos fueron arrebatadas y a los que no, no estamos aprobados por el ilegitimo ente electoral. Para Solórzano el fraude ha sido una práctica constante de la dictadura, destacó el caso de dos dirigentes arbitrariamente despojados de sus evidentes victorias, “le robaron la elección de Andrés Velázquez en Bolívar, quien ganó con acta en mano. Y a Juan Pablo Guanipa no le permitieron ejercer su función, luego de haber reconocido su victoria”.

Sobre su experiencia en los recorridos realizados en los últimos días con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, pudo corroborar que, los cómplices de la dictara están haciendo campaña con las banderas de todos los partidos, incluso vio tarjetones con la imagen del partido Encuentro Ciudadano y aseguró que engañan a la gente diciendo: “este es el partido de Delsa, que invita a votar”. Sin embargo dijo tener plena seguridad del rechazo del pueblo hacia la dictadura, “el régimen no puede ganar ninguna elección, porque no cuenta con apoyo popular. El objetivo de ellos no es que la gente pueda manifestar su voluntad, el objetivo del de ellos es permanecer el poder”.

Sobre el ilegitimo TSJ, la legisladora explicó la existencia de un vicio en el origen de quienes están designados de manera inconstitucional, por lo tanto “no es un TSJ, no los puedo llamar magistrados; ni es un CNE. Nuestra Asamblea Nacional nombró nuevos magistrados que, lamentablemente están en el exilio por circunstancias políticas.

La consulta popular fue el punto de encuentro de todos estos flagelos expresados por la diputada, quien habló de la necesidad que tienen los venezolanos de expresarse, para rechazar la farsa del 6 de diciembre, porque “el respaldo internacional es esencial, en esta lucha no es suficiente la interpretación constitucional que evidencia un fraude, es necesario que el mundo se entere, Venezuela entera rechaza el fraude, por eso la consulta”. Además enfatizó en el carácter constitucional del venidero proceso político convocado por la alternativa democrática, “esta consulta está amparada por el Artículo 70 de la Constitución”, por lo tanto hizo un llamado a la conciencia de los venezolanos para alzar la voz el próximo 12 de diciembre: “Yo le estoy pidiendo a la Venezuela de bien que no sea cómplice de un robo, pero que sí se exprese, porque tienen la oportunidad”.

“Votar es maravilloso, recientemente nos correspondió elegir a las autoridades de la Unión Interparlamentaria, voté con emoción y ganamos, pero lo importante fue que mi voto fue secreto, esta sensación nos hace ver la necesidad que tiene Venezuela de elegir con libertad y en democracia”, fueron las emotivas palabras de cierre de la diputada Delsa Solórzano, en el foro “Derechos humanos y sufragio universal “, organizado por la Comisión Especial de Justicia y Paz, la cual preside y la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro, encabezada por el diputado Luis Emilio Rondón.

