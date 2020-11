Galardonan a Kuno, el perro militar británico que perdió una pata luchando contra Al Qaeda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La británica People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), una reconocida organización benéfica veterinaria a la cual le han encargado las Fuerzas Armadas del Reino Unido ciertas labores honoríficas, otorgó la medalla Dickin al perro militar Kuno, que demostró su valentía y cumplió resaltantes acciones durante operaciones antiterroristas del ejército británico en lejanas latitudes.

Kuno, un pastor belga malinois, fue enviado a Afganistán en 2019 para ayudar a los soldatos de su país durante peligrosos operativos contra los insurgentes de Al Qaeda. Sus tareas incluían desde detectar explosivos y armas escondidas hasta, al recibir una orden, incapacitar al enemigo. Junto con sus colegas humanos, Kuno completó con éxito 16 operaciones militares en cinco meses.

Sin embargo, una de ellas tuvo para él un alto costo. Las tropas británicas habían quedado bajo fuego enemigo y se le ordenó a Kuno que sometiera al artillero. El perro corrió hacia el atacante terrorista, que, a su vez, abrió fuego contra el animal y le lesionó gravemente sus patas traseras. A pesar de las heridas, Kuno siguió atacándolo con valentía, lo que permitió que los soldados completaran su misión.

Retired Military Working Dog Kuno has received the @PDSA_HQ Dickin Medal today for his heroic actions on an operation last year. ???

Kuno fue inmediatamente evacuado de la zona y sometido a varias cirugías de urgencia. Su condición se estabilizó y el perro sobrevivió, pero no hubo manera de salvar su pata trasera izquierda.

Después de meses de rehabilitación y gracias a un arnés especial que incluye una pata ortopédica y una estructura que da soporte a la otra pata dañada, Kuno volvió a caminar y actualmente disfruta de su retiro, rodeado de su familia.

La medalla Dickin es considerada un equivalente de la Cruz de la Victoria: es la máxima condecoración que el Ejército británico otorga, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, a animales que han cumplido acciones destacadas en tiempos de guerra.

Today, retired Military Working Dog Kuno was awarded the #PDSADickinMedal for his bravery and devotion to duty for protecting his unit from enemy gunfire ? In case you missed it, here's his incredible story: https://t.co/ky294PdiNe pic.twitter.com/Rry1xx4Hb7

— PDSA (@PDSA_HQ) November 24, 2020