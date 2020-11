¿Made in Venezuela? Aviones ensamblados por Conviasa en realidad son iraníes

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El régimen chavista celebraba hace algunos días con bombos y platillos la construcción de los primeros aviones en Venezuela, se trataba de dos aeronaves de Conviasa el Simón Bolívar 100 y el Simón Bolívar 200, sin embargo revelaron su origen no es criollo.

De acuerdo a @Conflicts”, las aeronaves son de origen iraní, y los modelos están identificados como el Fajir-3 y el Fajir-20.

La alianza entre los regímenes de Irán y Venezuela se ha extendido en los últimos meses con una amplia variedad de intercambios, con el fin de evadir las saciones de los Estados Unidos y darle sustento a la dictadura.

Venezuela unveiled its first ever ‘built in Venezuela’ aircraft a few days ago, the Simon Bolivar 100 and the Simon Bolivar 200 (SIBO100/200). These planes are actually the Iranian Fajir-3 and the Fajir-20#Venezuela #Iran pic.twitter.com/6KnXwcHIpa

— CNW (@ConflictsW) November 26, 2020