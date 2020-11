Reportero transmitía en vivo mientras su carro era robado por un adolescente (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luke Bradnam, presentador del clima en el canal australiano 9News, compartió en sus redes sociales un impactante video que muestra el momento en que una persona no identificada invade su automóvil y en pocos segundos desaparece del lugar.

Por RT

La inesperada escena se produjo mientras Bradnam finalizaba una transmisión en vivo, la tarde de este miércoles. Tras darse cuenta de lo que estaba pasando, el periodista sacó su teléfono móvil y, gritando “¡Mi coche!”, corrió hacia su Ford Ranger para intentar detener al ladrón.

Minutes after he was live on air, an opportunistic thief has slipped into Nine Weather presenter @LukeBradnam's car.

The brazen teenager flooring the ute and making a getaway… but not without Luke in hot pursuit. @Traceylsmith9 #9News pic.twitter.com/Bjz35dsKku

— 9News Australia (@9NewsAUS) November 25, 2020