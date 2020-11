Bill Gates predice cuándo llegará la próxima pandemia

El fundador de Microsoft, Bill Gates, se ha convertido en todo un referente en sus ideas y predicciones acerca de la pandemia del coronavirus. Una de sus últimas reflexiones es acerca de cuándo vendrá la próxima pandemia.

Por 20minutos.es

En un podcast publicado este mes, y en conversación con el epidemiólogo Anthony Fauci y la actriz Rashida Jones, Gates afirmó que la próxima pandemia llegará, “con suerte, podría ser dentro de 20 años”.

Eso sí, el fundador de Microsoft no descarta que pueda ser antes: “Debemos suponer que podría ser dentro de 3 años”, dijo.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020