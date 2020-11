Mike Pompeo: Venezuela está sufriendo bajo el régimen corrupto e incompetente de Maduro (VIDEO)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a través de un video publicado en su cuenta oficial en Twitter que el pueblo venezolano está sufriendo por culpa del régimen corrupto e incompetente de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Asimismo, destacó que el gobierno de los Estados Unidos está ayudando al pueblo venezolano de manera tangible y apoyan el retorno a la democracia a través de unas elecciones libres y justas.

“Venezuela solía ser un país próspero. Bajo el régimen corrupto e incompetente de Maduro, el pueblo de Venezuela está sufriendo. Estados Unidos está ayudando al pueblo venezolano de manera tangible y apoyamos el regreso a la democracia mediante elecciones libres y justas”, escribió el funcionario norteamericano en la red social.

Venezuela used to be a prosperous country. Under Maduro’s corrupt and incompetent rule, the people of Venezuela are suffering. The U.S. is helping the Venezuelan people in tangible ways, and we support a return to democracy through free and fair elections. pic.twitter.com/9pNbt6YBVD

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 28, 2020