Biden recibe informe de inteligencia y nombra equipo económico

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá su primer informe diario presidencial el lunes, obteniendo acceso al resumen preparado por la comunidad de inteligencia sobre cuestiones de seguridad nacional mientras se prepara para asumir el cargo en enero.

Por VOA

El equipo de transición de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris anunció también el lunes a sus candidatos para puestos económicos de alto nivel en su administración el lunes.

Varias organizaciones de medios, basándose en información de personas familiarizadas con el proceso, han informado que Neera Tanden es la elección para dirigir la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, con la economista Cecilia Rouse como presidenta del Consejo de Asesores Económicos. Biden ya nombró a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como su candidata prevista para secretaria del Tesoro, y se espera que nombre a Wally Adeyemo para que se desempeñe como secretario adjunto de Yellen.

El domingo, Biden y Harris anunciaron un equipo de comunicaciones compuesto exclusivamente por mujeres.

“Comunicarse directa y sinceramente con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes de un presidente, y a este equipo se le confiará la tremenda responsabilidad de conectar al pueblo estadounidense con la Casa Blanca”, dijo Biden en un comunicado.

“Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportan diversas perspectivas a su trabajo y un compromiso compartido para reconstruir mejor este país”, agregó.

Kate Bedingfield, quien se desempeñó como directora de comunicaciones de la campaña Biden-Harris, fue nombrada directora de comunicaciones de la Casa Blanca.

“También será un honor trabajar junto a las increíbles mujeres que están asumiendo estos roles juntas”, escribió Bedingfield en Twitter, detallando su relación con las otras mujeres nombradas para el equipo. Bedingfield trabajó anteriormente para Biden cuando era vicepresidente de la administración Obama.

I’m unspeakably proud to have the opportunity to serve as White House Communications Director for @joebiden. Working for him as VP and on this campaign gave me insight into what kind of capable, compassionate, clear-eyed president he will be and it will be a profound honor to 1/

— Kate Bedingfield (@KBeds) November 29, 2020