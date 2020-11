¿Qué sucedió con el misterioso monolito hallado en el desierto de Utah?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa estructura de metal que fue encontrada recientemente en medio del desierto de Utah (EE.UU.) ha desaparecido este fin de semana. La Oficina de Administración de Tierras del estado ha confirmado una serie de “informes creíbles” de que el monolito ya no existe.

Por RT

Al parecer, el objeto fue robado durante la noche del viernes 27 de noviembre. Los primeros reportes fueron anunciados a través de redes sociales por excursionistas que visitaron el sitio pero al llegar no encontraron nada.

No obstante, la imaginación sobre el origen de este misterioso objeto hizo suponer a los exploradores que la brillante estructura regresó con sus ‘legítimos dueños’: los extraterrestres.

“Fui el primero en descubrir que el monolito había sido robado, aproximadamente a las 11:30 de la noche. En honor a esta pieza de arte creamos una foto que representa al monolito regresando al espacio“, escribió el usuario de Instagram, Riccardo Marino.

