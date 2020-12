David Mendoza: El 6 versus el 7 de diciembre

Posteado en: Opinión

El domingo 6 de diciembre serán las polémicas elecciones para elegir a los diputados que conformarán el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. Unas elecciones que dividieron a las fuerzas de la oposición en dos posiciones aparentemente antagónicas. Por una parte, están aquellos que piensan que no se debe participar en tales elecciones por ser desiguales, porque no se garantizaron las condiciones mínimas para la competencia electoral y porque son ilegales. Por otro lado, están los que piensan que hay que participar en todas las elecciones que se planteen en Venezuela. Aquellos que decidieron no participar han llamado a una especie de consulta popular sin arbitraje claro, el día 7 (al día siguiente), para contraponer lo que sería una especie de concurrencia masiva, al acto electoral del día 6. Eso, a mi parecer no está mal. Lo que sí está mal y muy mal, es que estén llamando a no participar en las elecciones del día 6 de diciembre a la población. Los venezolanos tenemos el derecho a votar, y en las condiciones actuales, tal derecho se convierte en un deber patriótico.

Votas en una o votas en la otra

No necesariamente, podemos votar en las dos. Vamos el 6 de diciembre y votamos por nuestras tarjetas preferidas de entre aquellas que conforman la alianza democrática, y el 7 acudimos a nuestra manifestación simbólica de voluntad de cambio de gobierno. En artículos anteriores, señalé que votar el 6 de diciembre no es avalar lo ilegal, ni tampoco “TAPAREAR” al gobierno y su dictadura. En el planeta todos saben lo que está pasando aquí; la solución es votar. Por otra parte, el votar el día 6 de diciembre no está contrapuesto a participar en el acto simbólico del día 7 de diciembre.

Ant-agónica política trump-eana

Resulta claro que el resultado de las elecciones en USA descalibraron las ideas de perpetuación del sector de la oposición representado en Guaidó. La “desleopoldización” de la política venezolana ya inició. Sé de buena fuente, que un grueso contingente de estos grupos, van a buscar participar en las elecciones de alcaldes y concejales. Por cierto, con este mismo CNE y con esta misma ilegalidad. Ya veremos a aquellos que hoy llaman a renunciar al derecho de usar el único instrumento capaz en estos momentos, de darnos la posibilidad futura de salir de este oprobioso gobierno (EL VOTO), pedir tu voto y el mío para montarse en los cargos que sí ofrecen presupuesto (claro que menguado, como menguado está el país).

¿Y tus amigos abstencionistas?

Algunos me han confesado que en realidad es una equivocación no acudir a la contienda electoral del 6 de diciembre; lo que pasa es que están entrampados en su discurso y no logran dar un golpe de volante. Si fuera mi caso, simplemente rectificaría y listo, equivocarse es de humanos. Qué político con cierto grado de éxito no ha metido la pata más de un par de veces hasta la garganta. Las rectificaciones deben ser frontales, rápidas y sin pudor.

Y por quien votarías en las elecciones del 6 D

Por un partido cuya Acción nos conduzca a una transformación Democrática.

Post Data a la Federación Venezolana de Futbol

¡Páguenle a Peseiro!

Peseiro ha sido un hombre que ha mantenido la decencia y el pundonor por encima de cualquier circunstancia. Ha sabido reconocer sus errores sin dilación y sin pudor, para luego mirar hacia adelante. A mis amigos pregoneros de la renuncia electoral, miren y aprendan.

