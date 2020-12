La Casa Blanca aseguró que Gran Bretaña no informó sobre la aprobación de la vacuna

Posteado en: USA

La Casa Blanca no fue notificada antes de que Gran Bretaña aprobara el uso de una vacuna experimental contra el coronavirus , dijo el miércoles la secretaria de prensa Kayleigh McEnany.

Por New York Post

“No estoy al tanto de ningún aviso que nos hayan dado”, dijo McEnany durante una sesión informativa por la tarde.

El movimiento inesperado del Reino Unido lo puso al menos una semana por delante de Estados Unidos en la distribución de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, que podría comenzar en Gran Bretaña en unos días.

Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. No está programada para considerar la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech hasta el 10 de diciembre.

COVID-19 ha matado a más de 270.000 estadounidenses y unos 60.000 británicos.

El presidente Trump ha estado exigiendo saber por qué la FDA no se está moviendo más rápido para aprobar la vacuna, según Politico.

A principios de esta semana, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, según se informa a la parrilla de la FDA, Stephen Hahn y otros funcionarios de la agencia superior sobre el retraso.

Un alto funcionario involucrado en el proceso dijo que era “una locura imaginar que la Unión Europea o el Reino Unido podrían aprobar una vacuna desarrollada en los Estados Unidos antes que nosotros”, dijo Politico. El esfuerzo de Operation Warp Speed ??de la administración Trump para desarrollar una vacuna COVID-19 es ampliamente reconocido por haber conducido a los rápidos avances de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Gran Bretaña recomendó el uso de emergencia de la vacuna experimental después de ensayos clínicos que demostraron que tenía una efectividad del 95 por ciento y no causaba efectos secundarios graves entre decenas de miles de voluntarios.

Prime Minister Boris Johnson declared that the “searchlights of science” had picked out the “invisible enemy” and hailed the vaccine’s developers for performing “biological jujitsu” that turns the deadly virus on itself.

Amid growing concern in the U.S. that Americans will greet vaccines with skepticism, Azar said Britain’s decision “should give Americans additional confidence in the quality of such a vaccine.”

Other countries aren’t far behind: Regulators not only in the U.S. but in the European Union and Canada also are vetting the Pfizer vaccine along with a shot made by Moderna. British and Canadian regulators are also considering a vaccine made by AstraZeneca and Oxford University.