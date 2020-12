Millie Bobby Brown se confiesa: La aclamada actriz fue acosada por un fanático (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un amargo encuentro ha vivido la actriz Millie Bobby Brown con un fanático que no conoce de límites. La joven actriz conocida por sus trabajos en Stranger Things y Enola Holmes, ambas de Netflix, ha denunciado a través de las redes sociales, que fue abordada inadecuadamente por un fanático.

Con información de El Farandi

Un desagradable encuentro con una fan mientras pretendía hacer unas compras navideñas en la intimidad ha sido el detonante que ha llevado a la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a denunciar en su cuenta personal de Instagram las incómodas experiencias a las que a menudo tienen que hacer frente actores y actrices conocidas que, como ella, solo buscan disfrutar de algunos momentos cotidianos de su vida.

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY — thay ? (@beingamaguire) November 30, 2020

Brown, acabó llorando ante la cámara frontal de su teléfono móvil al compartir la experiencia con sus followers a través de los storie’ de Instagram.

“Acabo de ir de compras de Navidad con mi madre”, comienza explicando Brown, que rápidamente fue reconocida por una fan. “¿Te puedo hacer un vídeo? Le dije: ‘No’. ¿Pero por qué querría alguien que le hiciesen un vídeo? ¿De mí? No es como si dice de las dos. De mí”.

“No necesito justificarlo ante nadie. Si no quiero que graben un vídeo de mí, no hay que hacerlo”

“Estaba pagando y ella pasó por mi lado grabándome otra vez. Le dije: ‘Soy un ser humano, en plan ¿qué más puedo pedirte?’. Y ella dijo: ‘¿Así que no puedo hacerle un vídeo a un ser humano?’. No. No cuando yo he dicho que no”, reflexiona la joven al compartir la desagradable historia. ¿Su objetivo? Hacer una petición de respeto y confesar, sin poder evitar que se le saltan las lágrimas, que todavía está tratando de acostumbrarse a esta faceta de su vida. A ser una actriz mundialmente famosa que probablemente sea reconocida en cualquier momento y lugar: “Me disgusta cuando la gente trata de sobrepasar el límite y simplemente pido más respeto”.

“Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y sigue siendo abrumador… ¿Dónde están mis derechos para decir ‘No’? Me haré fotos con vosotros, pero cuando si pasas el límite y tratas de pelear conmigo, estoy en mi derecho de decir: ‘No”

Algunos seguidores de la joven actriz han comenzado a sospechar que la razón por la que Brown decidía borrar su cuenta de TikTok es precisamente por este tipo de encuentros con fanáticos, que no siempre son agradables. No obstante, la intérprete no ha confirmado que sea así. La cuenta oficial de Twitter de los guionistas de Stranger Things rápidamente ha salido en defensa de la actriz, publicando un mensaje en el que pide respeto y compasión. Es gratis.

“Sé agradable. Sé considerado. Lleva mascarilla. Todas esas cosas cuestan cero dólares y cero energía.”