Una bebé estadounidense establece un nuevo récord al nacer de un embrión congelado por más de 27 años

Molly Everette Gibson, una bebé estadounidense con poco más de un mes de vida, estableció un nuevo récord el pasado 26 de octubre, al nacer de un embrión que estuvo congelado por más de 27 años, informa la NBC.

Por actualidad.rt.com

El embrión permaneció bajo fríos extremos desde octubre de 1992 hasta el 12 de febrero este año, cuando fue implantado en el útero de Tina Gibson. El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Nacional de Donación de Embriones (NEDC, por sus siglas en inglés), una organización de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee.

She spent over 27 YEARS as a frozen embryo and just set the world record for the baby born after the longest time as an embryo in frozen preservation.

Molly estableció una nueva marca como la persona nacida de un embrión que ha permanecido congelado por más tiempo, título que hasta ahora le perteneció a su hermana mayor, Emma Wren Gibson, cuyo embrión se mantuvo congelado durante 24 años.

Though Molly Gibson is just over one month old, she could’ve been born at any point in the last 27 years. Her embryo was frozen in 1992 and stayed frozen until this year. https://t.co/ZXmVynihzl

— KVIA ABC-7 News (@abc7breaking) December 1, 2020