Pompeo respaldó informe de la OEA: Más evidencia de los horribles abusos del régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respaldó este jueves el informe que emitió la Secretaria General de la OEA, el cual ratifica la participación de la dictadura de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Por: CCN

“El nuevo informe de la OEA proporciona más evidencia de los horribles abusos del régimen ilegítimo de Maduro contra el pueblo venezolano”, manifestó Pompeo a través de su cuenta en Twitter.

De igual forma, el jefe de la diplomacia estadunidense reiteró que Maduro intenta engañar al mundo con la ejecución de unas elecciones fraudulentas el próximo 6 de diciembre.

New @OAS_official report provides further evidence of the illegitimate Maduro regime's horrific abuses against the Venezuelan people. Every free nation should speak out as this tyrant attempts to deceive the world with fraudulent elections on December 6. https://t.co/JqU3NO7Wdu

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 3, 2020