Una cámara de la Estación Espacial Internacional logró captar más de 150 ovnis

Cerca de 150 objetos voladores no identificados (ovnis) fueron registrados en un cámara de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), de la que es parte la Agencia espacial Estadounidense (NASA).

Por El Comercio

Las imágenes fueron tomadas el pasado 15 de noviembre de 2020. Son tantos los objetos voladores no identificados que se aprecian, que estos superan el campo de visión de la cámara.

El material llamó la atención de científicos.

Anteriormente, la EEI ha detectado objetos que vuelan cerca de la Tierra de forma dispersa. En agosto de 2020, el astronauta ruso Ivan Vagner publicó en su cuenta de Twitter un video en que se observan cinco objetos no identificados durante el paso de la aurora boreal.

“Invitados espaciales o efecto de la cámara.

El pico de la aurora boreal al pasar sobre la Antártida en la longitud de Australia, es decir, entre ellos. Sin embargo, en el video, verá algo más, no solo la aurora“, escribió el asstronauta.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020