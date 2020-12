Apple y Google anuncian las mejores aplicaciones y juegos para Android y iOS del 2020

Posteado en: Actualidad, Tecnología

Las compañías Apple y Google publicaron esta semana las listas de las aplicaciones y juegos más destacados en sus tiendas de Android y iOS en el 2020.

Por actualidad.rt.com

Las mejores aplicaciones y juegos del año, según Apple

Apple eligió varias aplicaciones y juegos de su App Store que “inspiraron al mundo en el 2020”.

Según la empresa, la mejor ‘app’ para iPhone es ‘Wakeout!‘, plataforma que tiene “más de 1.000 ejercicios” y movimientos que “hacen sentirse increíble”, desarrollada por Andres Canella.

El programa de videollamadas y reuniones virtuales ‘Zoom‘ se convirtió en la mejor aplicación para iPad, mientras la herramienta de calendario y tareas ‘Fantastical‘ fue elegida como la mejor para Mac.

Entre las ‘apps’ de Apple TV fue destacada el servicio Disney + y la plataforma ‘Endel‘, con sonidos personalizados, llegó a ser la aplicación de Apple Watch del año.

Además, estos son los mejores videojuegos del 2020 para iOS, según la empresa de la manzana:

‘Genshin Impact’, de miHoYo, mejor juego para iPhone

‘Legends of Runeterra’, Riot Games,mejor juego para iPad

‘Disco Elysium’, de ZA/UM, mejor juego para Mac

‘Dandara Trials of Fear’, de Long Hat House, mejor juego para Apple TV

‘Sneaky Sasquatch’, de RAC7, mejor juego del servicio Apple Arcade

También, Apple destacó las aplicaciones que respondieron a las tendencias de este año, entre ellas se encuentran ‘Shine‘, que lanzó una sección específicamente dedicada a la intersección de la salud mental y las vidas de los negros; la herramienta de pizarra digital para los profesores y estudiantes ‘Explain Everything Whiteboard‘; ‘Caribu’, que agregó docenas de juegos interactivos y más de mil libros a su plataforma de videollamadas en tiempo real; el juego ‘Pokémon GO‘, que reinventó su popular juego al aire libre con experiencias en casa, y la ‘app’ ‘ShareTheMeal‘ del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

“Este año, más que nunca, algunos de nuestros momentos más creativos y conmovedores ocurrieron en las aplicaciones. Esto fue gracias al asombroso trabajo de los desarrolladores que introdujeron experiencias de aplicaciones frescas y útiles a lo largo del año”, dijo Phil Schiller, director de marketing mundial de productos de Apple y agregó: “Alrededor del mundo, vimos los notables esfuerzos de tantos desarrolladores, y estos ganadores de ‘Best of 2020’ son 15 ejemplos excepcionales de esa innovación”.

In a year unlike any other, developers have amazed us with new ways to keep us connected, entertained, active and healthy. Congratulations to the incredible app and game creators behind the @AppStore Best of 2020! https://t.co/duY64VGtmw pic.twitter.com/b98OkoGYXa — Tim Cook (@tim_cook) December 2, 2020

Las mejores aplicaciones y juegos del año, según Google

Los editores de Play Store seleccionaron como la mejor ‘app’ de Android en EE.UU. a ‘Loóna: Bedtime Calm & Relax‘, servicio de bienestar que ayuda a calmarse y dormir mejor con música e historias inmersivas.

Según recoge el portal 9to5Google, entre las aplicaciones de crecimiento personal Google destacó ‘Centr, by Chris Hemsworth’, ‘Intellect: Create a Better You’, ‘Jumprope: How-to Videos’, ‘Paired: Couples App’ y ‘Speekoo – Learn a new language’.

Como aplicaciones esenciales para el día a día fueron elegidas ‘Calmaria’, la agenda ‘Grid Diary – Journal, Planner’, ‘The Pattern’, ‘Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List’ y ‘Zoom’.

En la categoría de aplicaciones para divertirse, los expertos eligieron ‘Bazaart: Photo Editor & Graphic Design’, Disney +, ‘Dolby On: Record Audio & Music’, ‘REFACE: Face swap videos and memes with your photo’ y ‘VITA’.

Mientras, en la categoría de ‘apps’ nuevas ‘Gemas ocultas’ ganaron ‘Cappuccino’, ‘Explorest — Photo Locations’, ‘Loóna: Bedtime Calm & Relax’, ‘Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite’ y ‘Tayasui Sketches’.

También los editores de Play Store destacaron varias plataformas que ayudan a “hacer el bien” y “abordan algunos de los problemas más urgentes que enfrenta la sociedad”, entre ‘GreenChoice: Healthy Grocery Shopping’, ‘Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness’ y ‘ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger’.

En cuanto a los mejores juegos móviles del año, el ganador es ‘Genshin Impact‘.

Además, los expertos destacaron los juegos competitivos, como ‘Brawlhalla’, ‘Bullet Echo’, ‘GWENT: The Witcher Card Game’, ‘Legends of Runeterra’ y ‘The Seven Deadly Sins: Grand Cross’.

Entre los mejores juegos indie se encuentran ‘Cookies Must Die’, ‘GRIS’, ‘Inbento’, ‘Maze Machina’ y ‘Sky: Children of the Light.

En la sección de juegos de acción y rompecabezas lograron la victoria ‘Fancade’, ‘Genshin Impact’, ‘Minimal Dungeon RPG’, ‘Ord.’ y ‘The Gardens Between’

Entre los mejores juegos ‘pick up & play’ están ‘Disney Frozen Adventures’, ‘DreamWorks Trolls Pop’, ‘EverMerge’, ‘Harry Potter: Puzzles & Spells’ y ‘SpongeBob: Krusty Cook-Off’

Por su parte, los internautas también expresaron sus preferencias y eligieron como la mejor ‘app’ al servicio de ‘streaming’ por suscripción Disney +, donde se puede ver las películas, series y documentales de Disney, Pixar, Marvel y National Geographic.

Según los usuarios de Play Store, el mejor juego móvil de este año es ‘SpongeBob: Krusty Cook-Off‘.