Fiscal de la CPI suavizó la arremetida contra la OEA: La fiscalía estudiará el último informe sobre Venezuela

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a cargo de la denuncia por violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, Fatou Bensouda, aseguró que la fiscalía estudiará el último informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Fiscalía deplora el sufrimiento infligido a mujeres, hombres y niños víctimas de presuntos crímenes atroces. La CPI existe como un tribunal de última instancia para hacer justicia a las víctimas y donde el tratado que gobierna la CPI establece que debe intervenir de acuerdo con el Estatuto de Roma.

La CPI explica que ha avanzado de manera importante en su examen preliminar de la situación de Venezuela. Luego de una evaluación exhaustiva, la Fiscalía informó recientemente que en Venezuela se han producido delitos de la competencia de la Corte.

“Ese examen en curso sigue su curso normal en estricto cumplimiento de los criterios legales aplicables establecidos por el Estatuto y los procesos en vigor, que incluyen una evaluación de la relevancia y autenticidad de los procedimientos nacionales”, reza el comunicado.

The Office of the Prosecutor of the #ICC is aware & will study the latest report of the General Secretariat of the Organisation of American States (@OAS_official) concerning alleged crimes against humanity committed in #Venezuela. Read more?? pic.twitter.com/dVBmP8X7RQ

