“Solo usted puede salvarle la vida”: Snowden se dirige a Trump para pedirle que indulte a Assange

Su voz se suma así a la de varias figuras públicas que instan al presidente de EE.UU. a interceder en favor del fundador de WikiLeaks.

Por: rt.com

El excontratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Edward Snowden, ha publicado un mensaje dirigido a Donald Trump en su perfil oficial de Twitter, en el que insta al presidente de EE.UU. a otorgar el indulto presidencial al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente encarcelado en el Reino Unido y reclamado por la Justicia estadounidense.

“Señor presidente, si concede un solo acto de clemencia durante su mandato, por favor: libere a Julian Assange. Solo usted puede salvarle la vida”, escribe en su tuit Snowden, actualmente asilado en Rusia desde que en 2013 reveló el espionaje electrónico masivo por parte del Gobierno estadounidense.

Mr. President, if you grant only one act of clemency during your time in office, please: free Julian Assange. You alone can save his life. @realDonaldTrump

— Edward Snowden (@Snowden) December 3, 2020