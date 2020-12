¡Sorpresa navideña! Una familia se encontró a este curioso animal en su arbolito (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un koala aventurero aprovechó que la familia dejó la puerta de la casa abierta,entró y no dudó en trepar al árbol de navidad en cuanto lo vio.

Por: Sputniknews

El inusual episodio sucedió en la casa de Amanda McCormick en Adelaida, al sur de Australia. Ese día habían decidido dejar la puerta abierta para que su perro entrase y saliese mientras su hija estaba en casa, tiempo que le alcanzó al koala para trepar al árbol artificial que había puesto la familia para celebrar la Navidad.

En cuanto lo vio, Amanda decidió llamar a la organización Koala Rescue para que lo rescataran y lo trasladaran a un lugar más cómodo y adecuado. La operadora al recibir la llamada pensó que se trataba de una broma porque encontrar koalas en una situación similar no es nada habitual, un tiempo más tarde llegaron los rescatistas.

KOALITY CHRISTMAS ??

A curious koala became the star of this Christmas Tree, after dropping into Amanda McCormick’s house & deciding it had the koalafications to be a festive ornament.

Santa’s elves @1300KOALAZ helping get the festive koala back to it’s own home. @9NewsAdel pic.twitter.com/MTDRkZCvRq

— Kate Lambe (@katelambe_) December 2, 2020