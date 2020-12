“Apoyamos a Guaidó”: Georgia tampoco reconocerá resultados del fraude electoral de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia anunció que no reconocerá los resultados del fraude electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para el domingo 6 de diciembre.

“Estamos profundamente preocupados por una mayor agravación de la crisis multidimensional en Venezuela”, expresó la Cancillería a través de la red social Twitter.

De igual forma, reiteró su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. “Apoyamos a la gente de Venezuela, a Guaidó y la AN, en su lucha por la libertad y la democracia”, agregó.

Deeply concerned with further aggravation of multidimensional crisis in #Venezuela. ?? will not recognize the results of Dec.6 fraudulent elections. We stand by the people of ??@jguaido @AsambleaVE in their strive for libertad&democracia.

— MFA of Georgia (@MFAgovge) December 5, 2020