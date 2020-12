La Lista de Venezuela Por Luis Manuel Aguana

Posteado en: Opinión

No hay que olvidar, pero tampoco hay que quedarse en el pasado. Hay que continuar y evaluar el entorno para poder seguir luchando. Los venezolanos somos muy afectos de hacer perennes las citas y las situaciones, así las condiciones hayan cambiado. Y no nos percatamos que han cambiado hasta que sufrimos las consecuencias. Nadie puede decir que la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez se dio porque los venezolanos querían en masa de vuelta la llamada Venezuela Saudita, y el mejor exponente de ella fue el mismo CAP, quien no dudó de explotar eso en su campaña para volver al poder. Y al intentar tomar los toros por los cachos, como decimos en criollo, para ponerle orden al país, a la mayoría no se le aguó el ojo para llevarlo a la hoguera con su propio partido al frente. Esa es nuestra historia y nuestra impronta.

Es increíble que aun los venezolanos a este nivel de la tiranía castro-chavista-madurista le teman a “otra Lista de Tascón” en ocasión a las amenazas proferidas por el régimen por las elecciones de 6D y la convocatoria a una Consulta Popular, y les paso a explicar porqué. Luis Tascón, un diputado más bien de segunda en el partido de gobierno de Hugo Chávez Frías, protagonizó uno de los episodios más lamentables y oscuros de la vida política del país, al ser el autor de la tristemente célebre Lista de Tascón, que inauguró para quedarse toda una época de listas de persecución y delitos de Lesa Humanidad en contra de la población. Para aquellos jóvenes que aún se encontraban en primaria y no entienden todavía la profundidad del daño que hicieron, vean el trabajo reseñado para la historia y la justicia por la ONG Ciudadanía Activa (ver Ciudadanía Activa (2006), “La Lista: Un Pueblo Bajo Sospecha”, https://youtu.be/jS_4TLvphW8, “The List: Citizens Under Suspicion Part 1/5”, https://youtu.be/aFE0na_MecA, “The List: Citizens Under Suspicion Part 2/5”, https://youtu.be/vjLcfGqfxxw, “The List: Citizens Under Suspicion Part 3/5”, https://youtu.be/ekpSgHfkfO8, “The List: Citizens Under Suspicion Part 4/5”, https://youtu.be/jEByNBHVE-k, “The List: Citizens Under Suspicion Part 5/5”, https://youtu.be/92GMROWCnV4. El régimen sabe que este daño a los venezolanos aún está pendiente por pagar aquí y en la justicia internacional

Cuando Luis Tascón murió hace poco mas de 10 años, escribí una nota que titulé Un Réquiem por Luis Tascón (ver en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2010/08/un-requiem-por-luis- tascon.html), donde entre otras cosas señalaba que siempre creí que este sórdido ingeniero solo fue una pieza desechable de toda una maquinaria de discriminación que tenía (y aun tiene) a sus mayores responsables vivitos y coleando todavía y que se han escudado detrás de las culpas de Luis Tascón para enterrar algo que todavía está muy vigente: el desprecio por la dignidad y los derechos humanos de las personas.

No mas escuchar la barbaridad que ha retumbado en todo el planeta “El que no vote el 6D no come” (como prueba, lea para la posteridad y vergüenza de los venezolanos el ABC Internacional de España, https://www.abc.es/ internacional/abci-regimen- maduro-amenaza-no-vote-no- come-202012010059_noticia.html ) da cuenta de que TODOS LOS VENEZOLANOS YA ESTAMOS EN UNA LISTA, unos más arriba que otros en la atención del régimen.

Luego de más de 15 años de las famosas Listas de Tascón y Maisanta (esta última versión automatizada de la Lista original y que aun se usa en el sector público como mecanismo de discriminación política y filtro para interactuar con el gobierno socialista), estas cumplieron fielmente el trabajo para el cual fueron diseñadas: crear una situación de pánico entre la población para evitar que alguien se le ocurra hacer algo para salir del desastre donde nos encontramos, evitando accionar, firmar, o tomar posiciones políticas.

En un país donde la mayoría ya somos pobres de solemnidad y dependientes de las migajas que el régimen le “regala” a la población para subsistir a través de un mecanismo de bolsas de alimentación, una amenaza que implique que te someterán al hambre si no haces lo que el régimen quiere, te hace ya entender que estas registrado así no hayas firmado ninguna lista. De hecho ya el régimen no necesita de las listas para decidir quién come y quien no come.

Todos en Venezuela tenemos un número pegado en la espalda que se activará cuando el régimen lo desee y por la razón más inverosímil. Hoy es por las elecciones fraudulentas del 6D-2020. Mañana será cualquier otra cosa sobre la cual el régimen decida chantajearnos. Todos estamos en una lista, empleados y jubilados de la administración pública, e incluso activos y pensionados del Seguro Social, que incluye a todos los privados. Toda esa información la tiene el régimen.

Entonces, la Lista incluye a toda Venezuela. Es una gran Lista de Tascón donde los venezolanos no tienen que firmar nada para estar incluidos. En consecuencia, ¿qué diferencia existe en que usted participe en una Consulta Popular o no vaya a votar el 6 de Diciembre en unas elecciones fraudulentas? Ninguna. El régimen nos considera a todos sus enemigos y siempre echará mano al último recurso del que dispone una tiranía para obligar a los ciudadanos a obedecer: la amenaza y el miedo.

Pero no será el miedo a que lo metan en una Lista. Si usted es venezolano ya usted está en una, no es necesario que firme o haga nada. Y la lista ya no se llamará más Lista de Tascón, sino Lista de Venezuela. Allí estamos todos metidos. Ni tampoco el miedo será porque le quiten una bolsa de comida. ¡La hiper-super-inflación ya nos la quitó hace tiempo! Y a quienes tienen la suerte de recibirlas todavía, les llega a discreción cuando al régimen le da la gana, como si la gente comiera cada 2 o 3 meses. Ya no nos tienen ya nada que quitar. Tal vez lo último será que nos quiten la libertad y nos lleven presos a todos, incluso a las familias de quienes nos arrastrarán a las mazmorras. Pero eso tampoco es necesario. Todos estamos presos en nuestras casas por el COVID-19 y por falta de gasolina y transporte.

En estos días tuve la oportunidad de ver la película “Milada” filmada en honor a la dirigente política Milada Horáková quien luchó hasta su muerte en la Checoslovaquia comunista. Después de hacer resistencia en su país en contra de los nazis y estar en sus campos de concentración, los comunistas que llegaron después de la guerra la trataron aun peor, y no se fue de su país tras la entrada del comunismo soviético, haciendo el trabajo político que había que hacer adentro, ayudando a los que si decidieron abandonarlo. ¿Increíble verdad? Ella decía que siempre había sido perseguida por hacer lo que consideró correcto. Los comunistas la ejecutaron vilmente al no doblegar sus convicciones democráticas. Ojala la dirigencia política opositora venezolana tuviera un gramo de ese temple. Seríamos un país increíblemente distinto.

La desgarradora historia de Milada Horáková me sirve para describir lo que muchos decidimos hacer en Venezuela. Quedarnos, resistir y continuar, porque ya no existen Listas a las que temer, porque ya hay solo una sola Lista y es la de todos los venezolanos. Y si todos los que estamos en ella nos ponemos de pie y de frente, decidiendo echarlos del poder, como se los estamos exigiendo ahora en esa Consulta Popular, dejaremos de una vez en el pasado que existieron venezolanos indignos de su gentilicio, capaces de crear Listas para perseguir a sus propios compatriotas, y a partir de allí construir juntos las nuevas páginas de una gesta ciudadana, que con el favor de Dios, concluirá pronto con un país libre sin Listas y sin exclusiones…

Caracas, 4 de Diciembre de 2020