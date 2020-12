Rafael Rodríguez Mudarra: ¿Por qué no votar el seis de diciembre próximo?

Posteado en: Opinión

Al venezolano no le deja de ser cierto. Puede evidenciarlo, que el régimen de predominio militar encuadrado dentro de una ambición de poder totalitaria. Poseído de una dirección Poli -burguesa, conformada sin pizca de sospecha por familiares y amigos del déspota. Donde el pueblo no es más que un elemento de ilustración; una entelequia sin participación en el campo de la convivencia ciudadano; en razón de que sin apego a la Constitución carece de auxilio económicos, sanitarios y educacionales en virtud de la inexistencia de la participación ciudadana, por lo que hasta ahora no le ha quedado otra suerte que: la de “rumiar” su miseria en “los estercoleros” que conforman los basureros desperdicios de los Aseos Urbanos.

El Presidente que abusa del uso de las cadenas de radio y televisión en sus largas e indebidas peroraciones con culto, adoración y amor excesivo de él mismo (egolatría) extensivo de manera proselitista a su cónyuge e hijo: Ambos, estos últimos, postulados a cargos de elección popular. Sin escrúpulos denigra e injuria al adversario político y con índice acusador señala a los que deben ser sometidos a presidio (increíble pero cierto). A la vez que elude la responsabilidad penal, civil y administrativa en que constantemente viene incurriendo, preceptuado en la Constitución (art25), al no estimar ni haber puesto en práctica ni él ni sus ministros, la escogencia de personal idóneo para que el Estado durante su mandato legítimo, que hubo de cumplir, recaudara los recursos financieros, que fuere menester para satisfacer las reivindicaciones sociales y las ciudadanas. La negativa del que ha abusado del mando al igual que sus ministros a presentar memorias y rendir cuentas se convierte en costumbre inveterada. Se ignora el por qué del quiebre de PDVSA; de la industria del hierro; del aluminio; de nuestra agricultura, lo que nos impide liberarnos de la economía de puerto. Todo lo cual ha carecido de una investigación que nos lleve a imputar responsabilidades; como anular todos aquellos actos administrativos contrarios la Constitución.

¿Cuáles son las razones para que Maduro cuente con un rechazo superior al 80% de la inmensa mayoría opositora? Qué para la detentación del poder se valga de los recursos del Estado. Cómo de funcionarios militares no idóneos. Qué dado su condición de servicio activo no los destituye; al contrario los rota sin consulta. Participa con estos en ejercicios circenses, con esmerado y repetido alarde a su respaldo monolítico, aludiendo en los desfiles del ejército, la existencia de una extraordinaria dotación bélica para hacer frente a las tropas imperialistas. Los que a su vez gritan a todo pulmón: así queda reseñado, fidelidad, hasta la muerte con la nefasta revolución.

Llevamos muchos años soportando un régimen. Sin escrúpulos para la actuación arbitraria y excluyente a favor de un grupo reducido de los suyos; como también acreedor de indulgencias para la impunidad propias de las dictaduras abolidas en latino América. Por “mabita” sobrevenida: Quien hoy ocupa “de –facto” el Solio presidencial- sin sospecha de apreciación huelga afirmarlo, no reúne las condiciones para detentar el poder. Ha venido irrespetando la obligación de la “Responsabilidad”, lo que a decir del ilustre luchador democrático, quien profesor universitario JÓVITO VILLLBA, copio: Es un principio según el cual el que gobierna debe tener sus actos en todo momento sometidos a Magistrados diferentes a aquellos con los cuales gobierna.” “La Responsabilidad es la única verdad que hace efectiva la moral política, la pureza fiscal y en general todas las realizaciones de progreso en el Orden Social; en el Orden Económico y Político”. “El principio de la incompatibilidad, dice el maestro: Lo encontré unas constituciónes de las provincias de Barcelona y Mérida del año 18 11. La INCOMPTIBILIDAD constituye en estos momentos un paso que está planteado históricamente en el desarrollo dialéctico de nuestra Democracia” fin de la cita

Qué NICOLÁS MADURO entienda y respeto lo que es de orden constitucional; y cumpla con la responsabilidad de ejercicio previsto en el cardinal constitucional: Es más que imposible. Sus “ansias de poder” lo ha hecho autoritariamente un dictador charlatán “Decimonónico y Bárbaro”. Permea todos los órganos del Poder Públicos. Los acapara. os estructura y designa a su manera. Su incontrolable ambición de poder carece de límites.

El próximo 06 de diciembre habrá elecciones parlamentarias para la escogencia de los diputados a conformar él Poder unicameral de la AN, sometida sus condiciones de realización a todas y cada una de la maniobras del régimen, para liquidar al único órgano del poder público que en forma autónoma nos ha servido de coyuntura para el fin de restaurar las instituciones, celebrar elecciones libres que permita la elección presidencial, sin contaminación de maniobras.

Las elecciones parlamentarias tienen como vocero primordial a Nicolás Maduro un presidente no legítimo, autoproclamada por una ANC espuria y un CNE infestado de corrupción, en un proceso electoral inconstitucional, lo que se llevó a cabo después de su fracasado intento por instaurar un parlamento distinto a la AN que hoy se le impide actuar. Maduro promueve leyes habilitantes. Lo favorece el TSJ que legisla a su antojo. Carece de impedimento dirimente. Tiene bajo su disposición los órganos que integran el Poder Público Nacional. Nicolás Maduro ha elegido un CNE nombrado por el TSJ, que le es obediente e integrado por dirigentes del PSUV. También ha hecho valer a una supuesta oposición. Fabricada, enlatada y manejada por él. Producen declaraciones de diversa índole. Todas confabuladas a lo mismo, lo cual no es otra, la “Patraña” que la búsqueda a su reconocimiento, convocar a al gran pacto, lo cual no es práctica novedosa. Venezuela continúa con una situación de miseria y mengua, que nos lleva a estar harto de dictadura.

La convocación pautada para el 06 de diciembre constituye uno de los fraudes electorales más repudiados por el pueblo, pretende ser una maniobra para asegurar la perpetuación de Maduro, bajo la pantomima de un “repele” de diputados conversos de nuevo cuños, que a fuerza de dadivas, con uso de los recursos del Estado.se convierten en Chavistas. Se trata de un fraude. Se producirá una gran abstención. La crisis se agravara y el reclamo de un “Nuevo Gobierno ya” se convertirá en consigna que promoverá la unificación de las masas.

El que suscribe ha sido por razones doctrinas ferviente defensor del sufragio. En una de mis intervenciones en la Cámara de Diputados, incorporado en la discusión de la “Ley a la Ley de Reforma Universitaria”, instrumento no muy del agrado del presidente Caldera. Hube de expresar, que: Para que el presidente de la República cumpla con su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones: Tiene que tener responsabilidad, rendir cuentas de gestión al examen del Congreso (para la época bicameral) .Y sobre las elecciones: Tanto para escogencia del presidente como de los diputados a los cuerpos deliberantes deben ser decidida en comicios limpios, puros y democráticos, y las decisiones parlamentarias deben ser orientadas con un limpio y clara propósito independiente. No puede el que detenta el poder alzarse contra la independencia de los poderes, conformar grupos de fuerza para usurpar el Poder. Todas estas razones me llevan por convicción doctrinaria habidas las circunstancias explanadas a condenar el fraude que fragua el régimen; a la vez manifestar mi propósito de no concurrir a unas elecciones infestadas de fraude.

“Todas estas razones me llevan por principios doctrinarios a no votar”

Abogado, político, presidente de URD.