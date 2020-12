Thomas Sowell: entendiendo los mercados y la libre elección, por Gary M. Galles

Posteado en: Opinión

El 30 de junio se cumple el nonagésimo cumpleaños de Thomas Sowell. Pero no se celebra lo suficiente, en gran parte porque comparte ese cumpleaños con Frederic Bastiat, uno de los escritores de economía más famosos de la historia, cuyo trabajo atrae mucha atención entonces.

Es irónico que Sowell y Bastiat compartan una habilidad poco común para escribir sensatamente sobre economía en formas que la «gente real» pueda entender, especialmente en la detección de los errores que son tan comunes en la política pública, sin depender excesivamente de la jerga, los diagramas o las matemáticas.

Pero afortunadamente para los lectores modernos, hemos podido beneficiarnos de la vida productiva mucho más larga de Sowell, que incluye unos cincuenta libros, décadas de artículos populares como columnista sindicado y contribuciones continuas en Twitter, donde es uno de los pocos que parecen tener sentido de manera constante dentro de sus estrechas limitaciones de espacio. De hecho, mientras trabajaba en este artículo, dio un ejemplo cuando twitteó: «¿Hemos llegado a la última etapa del absurdo en la que algunas personas son responsables de cosas que sucedieron antes de que nacieran, mientras que otras no son responsables de lo que ellas mismas hacen hoy en día?».

He sido uno de los que se ha beneficiado enormemente del trabajo de Thomas Sowell, desde que me superpuse en la UCLA cuando era un estudiante graduado en economía. He leído la mayoría de sus libros y he revisado algunos. Estoy esperando una copia temprana de su último libro, con la intención de revisarlo también. Un decano me pidió una vez que construyera un curso «de reemplazo» para un estudiante de maestría en política pública, quien después de ser aceptado en el programa produjo una nota del doctor diciendo que no podía procesar ni los diagramas ni las matemáticas, haciendo inviable el enfoque estándar para enseñarles. Así que construí lecturas (y preguntas de ensayo complementarias) que ofrecían enfoques y conocimientos sensatos de política pública sin depender excesivamente de esas herramientas. Cinco libros de Sowell estaban en esa lista de lecturas, y cuando los estudiantes me preguntan hoy sobre buenos análisis no técnicos de temas económicos, recomiendo rutinariamente sus libros. De hecho, otro profesor y yo hemos dirigido grupos de lectura de estudiantes durante los últimos tres años, y los dos primeros años incluyeron libros de Sowell (el grupo del año pasado leyó Camino de servidumbre de Hayek).

Los intereses de Sowell van mucho más allá de la política pública. Sin embargo, incluso fuera de mis áreas de interés particular, decir que nunca he dejado de ser estimulado y educado por cualquiera de sus libros es una subestimación sustancial, en el sentido de que no sólo proporciona unas pocas ideas, sino muchas, a menudo densas. Sin embargo, particularmente para cualquiera que esté interesado en pensar cuidadosamente en la política pública, su escritura ofrece una comprensión seria y comprensible sobre una amplia gama de aplicaciones (lo que me hace alegrar que Sowell no haya renunciado a escribir entre su primer artículo presentado a los diecisiete años y su primer artículo vendido a los treinta). Pero hay tanto material que es imposible hacer justicia a su trabajo en un corto espacio de tiempo.

Una muestra digna de su hito se puede encontrar en uno de mis libros favoritos de Sowell, su premiado Knowledge and Decisions, que celebra su cuarenta aniversario este año. Es uno de mis favoritos, porque es una expansión de «El uso del conocimiento en la sociedad» de Friedrich Hayek, que puso un gran obstáculo a las afirmaciones de que la planificación central podría organizar la sociedad eficientemente. Hayek demostró que no se puede simplemente poner toda la información relevante en un ordenador maestro, decirle que equipare todo lo marginal con todo lo demás, y generar eficiencia económica centralmente. La razón es que grandes cantidades de información valiosa consisten en detalles de tiempo y lugar que enfrentan a diferentes personas en diferentes circunstancias, que son desconocidos para un planificador central. Y tirar toda esa información debe tirar la riqueza (lo que la gente valora) cuya creación habría hecho posible. Sólo si se permite a los individuos afectados hacer sus propios planes, coordinados por acuerdos voluntarios de mercado, se puede utilizar esa información de manera eficiente.

Mientras que el artículo seminal de Hayek se centró en lo que los planificadores centrales no podían lograr, en Knowledge and Decisions Sowell se centró más en el lado positivo de lo que los mercados podían lograr. Señaló «la absoluta falta de conocimiento del hombre civilizado sobre el aparato cotidiano del que depende», es decir, lo poco que cada uno de nosotros debe saber cuando los mercados nos permiten utilizar el vasto conocimiento complementario de los demás y, sin embargo, no sólo sobrevivir, sino prosperar. Como escribió,

cada hombre civilizado… necesita saber poco más allá de su [campo]. La comida llega a él a través de procesos de los que probablemente es ignorante, si no mal informado… apenas se sospecha de las complejidades técnicas, económicas y políticas, mucho menos conocidas por él. Es probable que en su casa haya muchos aparatos que funcionan con principios mecánicos y eléctricos que no entiende teóricamente ni puede manejar en la práctica… sin embargo, los mercados todavía pueden poner a nuestra disposición los valiosos conocimientos de otros para crear un nivel de vida inimaginable para las generaciones anteriores. Y lo que tenemos ahora, no sólo lo que podríamos lograr, está amenazado por la expansión de la planificación central en la sociedad. Si la gente reconociera no sólo lo que los planificadores centrales no pueden hacer, sino también lo que la planificación central nos obligaría a abandonar, tendrían pocos acólitos.

Sowell también expuso cómo se confunden la mayoría de las críticas de los mercados con las «soluciones» del Estado.

«El mercado» no es más que una opción para que cada individuo elija entre las numerosas instituciones existentes, o para crear nuevos arreglos adecuados a su propia situación y gusto. El gobierno establece… la respuesta a un problema determinado. «El mercado» es simplemente la libertad de elegir entre muchas posibilidades existentes o aún por crear… Cualquier comparación de los procesos de mercado y los procesos gubernamentales para tomar un conjunto determinado de decisiones es una comparación entre instituciones dadas, prescritas de antemano, y una opción para seleccionar o crear instituciones ad hoc… Las ventajas de las instituciones de mercado sobre las instituciones gubernamentales no radican tanto en sus características particulares como en las instituciones, sino en el hecho de que la gente puede normalmente elegir mejor entre numerosas opciones que siguiendo un solo proceso prescrito.

Sowell fue más allá, mostrando cómo la diversidad de nuestras habilidades, gustos, circunstancias, etc., lleva a falsas percepciones de caos e ineficiencia en los mercados, pero significa que cualquier «respuesta» única que dicte un gobierno no puede servir bien a la humanidad:

La diversidad… asegura que ninguna institución dada se convertirá en la respuesta a un problema humano en el mercado… La receptividad a la diversidad individual significa que los procesos del mercado necesariamente producen resultados «caóticos» desde el punto de vista de cualquier escala de valores dada. No importa de qué manera particular se piense que la gente…[debe tener sus necesidades satisfechas], el mercado no lo hará sólo de esa manera, porque el mercado no es un conjunto particular de instituciones. Las personas que están convencidas de que sus valores son los mejores, no sólo para ellas mismas sino para los demás, deben necesariamente sentirse ofendidas por muchas cosas que suceden en una economía de mercado.

Otra implicación crucial es que «La diversidad de gustos satisfechos por un mercado puede ser su mayor logro económico, pero también es su mayor vulnerabilidad política». Vemos esto ilustrado en «Las denuncias de ‘ineficiencia’ y ‘desperdicio’ [que] a menudo no son más que declaraciones de un conjunto diferente de preferencias» y el hecho de que «Los esquemas para entregar decisiones o procesos particulares a ‘expertos’… a menudo son simplemente formas de permitir que un grupo de personas imponga sus preferencias subjetivas a otros». Como Sowell lo resumió,

Para aquellos que sienten que sus valores son los valores, los sistemas menos controlados presentan necesariamente un espectáculo de «caos», simplemente porque tales sistemas responden a la diversidad de valores. Cuanto más éxito tengan esos sistemas en responder a la diversidad, más «caos» habrá, por definición, de acuerdo con las normas de cualquier conjunto específico de valores, que no sean la diversidad o la libertad como valores. Visto de otra manera, cuanto más observadores santurrones haya, más «caos» (y desperdicio) se verá.

Esto también lleva a reconocer cómo «El timbre exige un consenso nacional sobre esto o aquello que a menudo es absurdo… porque, dado el enorme costo del consenso, es poco probable que se logre [en general]». De hecho, la libertad nos apunta en una dirección diferente.

Satisfacemos nuestros deseos al menos a un costo, es decir, podemos satisfacer más de nuestros deseos minimizando la cantidad de consenso que es necesario. Nos proveemos fácilmente de comida y ropa precisamente porque no se necesita un consenso sobre cuál es la mejor comida o la mejor ropa. Si tuviéramos que llegar a un consenso primero, podríamos destruirnos a nosotros mismos en el proceso de tratar de satisfacer las necesidades básicas.

Todas las ideas de Thomas Sowell arriba mencionadas merecen ser pensadas cuidadosamente. Pero son sólo una pequeña parte de lo que Knowledge and Decisions tenía, y aún tienen, que ofrecer. De hecho, todas las citas utilizadas aquí provienen de sólo seis páginas diferentes (7, 41-45 y 52) de un libro de más de 400 páginas, que es sólo el 2 por ciento de la producción de su libro, sin contar los millones de palabras que ha escrito en otros lugares. Espero que este breve artículo sirva de cebo para inducir a la gente a leer seriamente algunos de los trabajos de su increíblemente productiva vida. En cuanto a mí, me gustaría agradecerte, Tom, por lo que he aprendido de ti.

Gary M. Galles es profesor de economía en la Universidad Pepperdine. Es autor de el libro “El apóstol de la paz: La mente radical de Leonard Read”

Artículo publicado en Mises Institute el 30 de junio de 2020