Canadá no reconocerá el fraude electoral de Maduro

El gobierno de Canadá se pronunció en contra del fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro de este domingo 6 de diciembre y no reconocerán los resultados.

lapatilla.com

Francois Philippe Champagne, ministro de Relaciones Exteriores, compartió en su cuenta de Twitter la postura de su país sobre los supuestos comicios.

“Canadá no reconocerá los resultados del proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela. Estamos con los venezolanos en su lucha por restaurar”, expresó.

Canada will not recognize the results of the December 6 electoral process in #Venezuela. We stand with the people of ?? in their fight to restore #democracy.

My statement: pic.twitter.com/zhAZLm7gC0

— François-Philippe Champagne (FPC) ?? (@FP_Champagne) December 7, 2020