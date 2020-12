Delsa Solórzano: Venezuela dio una muestra de dignidad, hoy las calles están vacías

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En la rueda de prensa para la presentación del primer balance respecto al fraude convocado por la dictadura, la diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda Delsa Solórzano aseguró que las calles están vacías, porque no existe fiesta electoral para celebrar, “tenemos reporte de toda Venezuela, son las 10 de la mañana y no hay nadie en la calle, porque los procesos electorales son una fiesta , una fiesta democrática, donde la gente siente que su participación tiene un objetivo, su participación busca que se reconozca su voluntad y además que cambien las cosas, pero la gente sabe que acudiendo al fraude no hacen más que ser cómplices de unos corruptos, responsables del hambre, de la desolación, de la falta de luz, de agua, de gas, de internet, de que no puedan llevar a sus hijos a la escuela o de tener que elegir entre llevarlos a la escuela o darles de comer, porque ya no pueden ni pagar el pasaje o la gasolina”.

La parlamentaria precisó la que, la gente está consciente de la farsa y no sucumbió ante chantajes y amenazas. ”Tenemos que comunicar al mundo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, y lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es que, nuestra nación de nuevo dio una enorme muestra de dignidad y de civismo, me siento profundamente emocionada por ver a mi nación diciéndole no a un fraude, diciendo que somos gente honesta y decente que no nos préstamos para las trampas y las marramuncias. Mucha gente pensó que iban a hacer incurrir en error a los venezolanos y no lo lograron, hoy el pueblo digno de Venezuela se quedó en su casa ”.

Sobre los medios de comunicación, se mostró solidaria y extrapolo el secuestro de los partidos por parte de los alacranes, al secuestro de los medios por parte de esa falsa oposición, “queremos expresar nuestra solidaridad con los medios de comunicación social, porque así como el régimen y los alacranes se robaron los partidos y se roban todo lo que encuentran a su paso, también los medios fueron víctimas, ayer, de un robo, cuando un cómplice del alacranato utilizó los colores de ese medio, mi solidaridad con la gente de CNN, sabemos que les falsificaron el taco. Esas cosas no se hacen, eso es un delito”.

La presidente del partido Encuentro Ciudadano habló del porcentaje que manejaban hasta ese momento, sin dar cifras, pero con la certeza de que no habrá variación positiva, aunque no descarta que la dictadura aplique sus artimañas para conseguir fortalecer el fraude, “Solamente el 2.7% del registro ha ido a participar en el fraude, como saben eso se refleja durante todo el día y no va a subir de ahí, con casi absoluta seguridad”, precisó.

La diputada dijo que, gracias a los reportes de los activistas desplegados y las ONG´s, tendrán declaraciones programadas para que los medios puedan mostrar al mundo la verdad del fraude del régimen.

Nota de prensa