El RETO que la CIA publicó para captar a las mentes más brillantes: ¿Qué hora es en la foto?

La CIA está buscando nuevas mentes brillantes en todo el mundo. La Agencia Central de Inteligencia de Estados acaba de publicar un reto en su perfil oficial de Twitter. En él se puede ver una ciudad nevada, con algunos edificios, buses escolares y coches aparcados. Solo mirando la imagen, los usuarios deben elegir entre varias respuestas y decidir qué hora es. Las respuestas posibles son las 3 de la tarde, las 11 de la mañana o las 7 de la mañana.

Este planteamiento, que para mucho puede parecer un juego de niños, ha dividido a las redes sociales ante decenas de respuestas posibles. Lo cierto es que los juegos de agudeza visual hacen las delicias de cualquiera, ya que nos permite demostrar lo rápido que somos a la hora de resolver problemas. De hecho, es algo que nos han enseñado desde pequeños cuando nos animaban a descubrir dónde estaba Wally en cada una de sus viñetas.

La respuesta correcta es las 7 de la mañana. Algunos usuarios optaron por las 15 horas porque los autobuses escolares estaban aparcados y otros por las 11 de la mañana por la dirección de las sombras. Pero la clave es que en la imagen del acertijo el alumbrado todavía está encendido. Aprovechando el revuelo que ha ocasionado esta prueba, la agencia ha recordado que tienen una web en la que publican ofertas de empleo para aquellas personas interesadas en formar parte de su equipo.

Most of you guessed correctly. Seems like you all have an eye for this. You should check out our careers page: https://t.co/BnsTZcZxXs#DiscovertheCIA

— CIA (@CIA) December 1, 2020