Tomó de la garganta y golpeó en la cara a un gigantesco oso para salvar a su perro en EEUU

En EE.UU. un hombre se enfrentó a un oso para salvar a su perro, informan medios locales.

Por RT

Kaleb Benham estaba en su casa en el condado de Nevada, cerca del Bosque nacional Tahoe, el 25 de noviembre, cuando escuchó un gruñido en el patio interior, donde en ese momento estaba su perro ‘Buddy’, un pitbull de 40 kilos de peso. Bentham miró desde la ventana, y vio a un enorme oso con la mascota en su mandíbula, arrastrándolo por la cabeza y ya estaba a unos 30 metros de la casa.

“Corrí abajo, empujé al oso, lo abordé, lo agarré por la garganta, y le comencé dar golpes en la cara y el ojo hasta que lo soltó”, dijo el dueño del perro.

Benham llevó a su mascota al hospital veterinario, donde le operaron durante más de 3 horas. Ahora el perro, al que su dueño adoptó en un refugio, se está recuperando rápidamente, mientras que su dueño tiene miedo de un nuevo ataque del oso.

El oso “atacó y obtuvo su comida, pero se la quitaron y va a querer recuperarla”, dijo Benham. Su hermana, mientras tanto, comenzó una recaudación de fondos para sufragar los servicios del veterinario y ya ha recibido más de 2.200 dólares.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC

— Anna Giles (@AnnaGilesTV) December 4, 2020