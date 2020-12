Aeronave del Servicio Federal de Seguridad de Rusia incursionó en espacio aéreo venezolano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una aeronave Tupolev Tu154M RA85019, del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, se encuentra sobrevolando el espacio aéreo venezolano este lunes 7 de diciembre y se estima que arribe a Caracas en los próximos minutos.

La información fue compartida por la cuenta de Twitter @YorukIsik, quien detalló la ruta de vuelo que siguió el avión horas antes.

Federal Security Service of the Russian Federation FSB #??? Tupolev Tu154M RA85019, (out of Sochi Adler), is flying likely from Brasilia, likely to Caracas, already in #Venezuela’s airspace pic.twitter.com/XM6P081Jga

— Yörük I??k (@YorukIsik) December 7, 2020