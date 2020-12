Avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy tras supuesta amenaza de bomba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un avión aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el domingo por la tarde, después de que los funcionarios recibieron noticias de una posible amenaza de bomba, confirmó la Autoridad Portuaria.

Por Telemundo 47

El avión aterrizó en el aeropuerto alrededor de las 3:45 p. m. tras el reporte de un supuesto explosivo a bordo del vuelo 102 de la aerolínea rusa Aeroflot, dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 el portavoz de la Autoridad Portuaria, Lenis Rodríguez.

Los pasajeros fueron evacuados y especialistas del escuadrón antibombas inspeccionaron la nave sin hallar señales de peligro. El avión ya se encuentra en servicio, informaron las autoridades.

Una de las pistas del terminal permaneció cerrada debido a la investigación, dijo Rodríguez.

En el momento hubo una gran actividad en los alrededores del aeropuerto pero los vuelos operaron sin demoras, dijo el aeropuerto en su Twitter.

“Debido a un incidente en curso, el personal de emergencia y la actividad pueden ser observados en el aeropuerto. Tenga en cuenta que el aeropuerto está completamente abierto y los vuelos están operando sin demoras”, escribieron.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.

— Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020