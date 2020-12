“Estaba embarazada y me enviaba a conseguir drogas”: Las declaraciones de la ex de Matthew Perry

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La adicción a las drogas de Matthew Perry era tan grave hace 10 años que su ex novia dio a conocer que la enviaba a comprar cocaína, heroína y crack porque estaba embarazada en ese momento y nadie la iba a detener.

Por Infobae

Kayti Edwards, que siguió siendo amiga del actor después de que salieron brevemente en la década de 2000, le dijo al periódico The Sun que Perry, que ha luchado contra la adicción durante décadas, atravesó una mala racha en 2011 y dijo: “Estaba de cinco meses y consiguiendo cosas para él. Él me decía: Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes’”.

Perry se contactaba con los dealers y Edwards buscaba las drogas. “Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que había adentro”, dijo Edwards al periódico.

La mujer afirmó que ella simplemente estaba tratando de ayudar al actor durante esos días y se juntaba ella con los traficantes para evitar que él mismo “deambule por las calles” y sea atrapado por la policía o los paparazzi.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué clase de amiga era?’ Pero quería ayudarlo”, dijo Edwards al The Sun. “Me daría este sentimiento de culpa como, ‘Si no me traes esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental condujera o deambulara por las calles … (…) Nuestra relación se volvió tóxica. No podría decir que no”.

Pero Perry también le pagó a Edwards para que consiguiera las drogas. “Estaba ganando todo este dinero”, le dijo al citado medio. “Solo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, boom, a veces tres veces al día, a veces ganaba entre USD 3.000 y USD 4.000 por día. Siempre me decía: ‘El dinero no es un problema’”.

Después de “Friends”, Perry trabajó en el programa “Mr. Sunshine” y consiguió que Edwards le entregara sustancias ilícitas en el set de Paramount Studios en Hollywood. “Recuerdo que iba a Paramount, hasta la puerta, y decía: ‘Estoy aquí para ver a Matthew’”, relató Edwards al periódico. “Él simplemente estaba en el remolque. Yo pensaba, “¿Cómo puedes estar trabajando? No era un adicto funcional, se le podía ver la cara, no estaba engañando a nadie”.

“Señor. Sunshine “, que se transmitió por ABC, fue cancelada después de una temporada.

Fue después de estoy cuando sus amigos y coprotagonistas de “Friends” comenzaron a distanciarse de él que Perry buscó ayuda.

“Su círculo íntimo no quería tener nada que ver con él, estaba un poco fuera de lugar con ellos, solo porque no querían verlo así, fue muy difícil”, dijo Edwards. “Sus amigos estaban haciendo cosas divertidas y pasando el rato, y nunca lo incluyeron (…) Era un poco vergonzoso … Había momentos en que yo pensaba, ‘¿Cómo puede alguien hacer tantas cosas y no morir’… 80 Vicodin al día, eso es letal”.

Perry estuvo en rehabilitación por tercera vez en mayo de 2011; las dos primeras veces fueron en 1997 y en 2001. Entre idas y vueltas a rehabilitación, Edwards dijo que Perry trabajó duro para mantenerse sobrio, pero siempre había señales de que estaba a punto de caer.

“Puedes ver letreros de antemano con él, hacía bromas como, ‘Vamos a buscar cocaína. ¿Qué piensas sobre eso? Ah, es broma “, dijo Edwards al Sun. “Yo estaba como, ‘Oh, Dios, está en su cabeza, está pensando en eso’”.

Edwards afirmó que su adicción se volvió tan mala que Perry una vez se pegó las manos a las piernas mientras estaba drogado. Ella lo encontró en su casa. “Su asistente estaba en la cocina hablando por teléfono”, relató Edwards. “Estaba atrapado en el sofá con las manos pegadas a las piernas… Yo estaba ahí con quitaesmalte tratando de despegar sus manos. Yo estaba como, ‘¿Qué está haciendo (la asistente)?’ (Perry) dijo, ‘Está llamando a rehabilitación’”.

Perry ahora está sobrio y comprometido con Molly Hurwitz, una gerente literaria.

El actor, de 51 años, ha sido abierto sobre su adicción al alcohol y a las drogas, le dijo a People en 2013: “No podía parar. Al final, las cosas se pusieron tan mal que no pude ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo”. “He tenido muchos altibajos en mi vida. Aprendí mucho de mis fracasos”.