Mike Pompeo: EEUU seguirá reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela

Estados Unidos dijo el lunes que sigue considerando al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, a pesar de las cuestionadas elecciones legislativas que dieron al mandatario Nicolás Maduro control total de las instituciones del país sudamericano.

“Estados Unidos seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional”, afirmó el lunes el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”, advirtió en un comunicado, reafirmando que los comicios del domingo, boicoteados por Guaidó, fueron una “farsa”.

Maduro, en el poder desde 2013, recobró el control del Parlamento, que el chavismo había perdido en 2015, en unas elecciones boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% y un fuerte rechazo internacional.

En su calidad de jefe parlamentario, Guaidó fue reconocido en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países que no reconocieron el segundo mandato de Maduro.

“Instamos a todos los países comprometidos con la democracia a que se unan a nosotros para condenar la farsa del 6 de diciembre y apoyar a la legítima Asamblea Nacional y al presidente interino en el futuro”, dijo Pompeo.

El secretario de Estado describió la votación del domingo como una “farsa política” que “no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad” y que “afortunadamente sólo engañó a unos pocos”.

“Maduro manipuló descaradamente estas elecciones a su favor”, dijo Pompeo.

Pompeo subrayó que las elecciones legislativas en Venezuela tuvieron lugar mientras “el régimen ilegítimo de Maduro asesina, tortura y encarcela sistemáticamente a sus oponentes”, algo revelado, dijo, en informes recientes de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y otros observadores independientes.

“Ni Maduro ni una nueva Asamblea Nacional elegida fraudulentamente representarán la voz legítima del pueblo venezolano, que debe expresarse a través de elecciones presidenciales libres y justas”, enfatizó. AFP

