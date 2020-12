‘Death to 2020’: El especial para Netflix de los creadores de ‘Black Mirror’ sobre “el año que no quieres recordar” (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Ni los creadores de ‘Black Mirror’ podrían haberse inventado este año… pero sí tienen algo que añadir”. Así empieza el teaser de ‘Death to 2020’ (‘Muerte al 2020’), un falso documental que están preparando para Netflix los productores de la célebre serie de ciencia ficción, Charlie Brooker y Annabel Jones.

Por actualidad.rt.com

Presentado como “el evento de comedia que nunca olvidarás”, el proyecto reflexionará sobre lo ocurrido en 2020, “el año que realmente no quieres recordar”, a través de varios expertos falsos. Aún sin fecha de estreno, este “especial histórico de estilo documental” intercalará “algunas de las voces más famosas (ficticias) del mundo” con imágenes de archivo reales de los últimos 12 meses, según el resumen del proyecto.

From the makers of Black Mirror comes Death to 2020, the comedy event you'll never forget from the year you don't want to remember.

Starring @SamuelLJackson @HackedOffHugh @LisaKudrow @kumailn Tracey Ullman @samsonkayo @Lesdoggg @missdianemorgan Cristin Milioti and @joe_keery pic.twitter.com/uMy4HgJRo3

— Netflix (@netflix) December 7, 2020