El futbolista Harry Kane será investigado por un “peligroso” sello personal

Refsupportuk, una entidad asesora de los árbitros de la Premier League, insiste en que se indaguen los “peligrosos” movimientos de Harry Kane, delantero central del Tottenham Hotspur, tras centrar su atención en una viralizada compilación de videos que muestra a la estrella inglesa poniendo en riesgo a sus rivales, al punto de poder lesionarlos.

Por: RT

“Este es un punto interesante. […] los jugadores del fútbol de base imitarán lo que ven en la televisión. Esto (la maniobra de Kane ante sus rivales) es una táctica peligrosa que debe ser abordada”, enfatiza en su cuenta de Twitter la mencionada organización de los árbitros.

Trampas persistentes

No es la primera vez que el capitán del club londinense recurre a tales trucos, puesto que ya los puso en práctica durante los partidos contra West Ham y el Brighton. La gota que rebasó el vaso fue el altercado con Gabriel, el central del Arsenal, durante el último derbi del Norte de Londres (2-0 a favor de los Spurs), según recalca el periódico AS.

En la compilación hecha por un internauta se observa que Kane no salta al aire para disputar la pelota, sino que espera hasta que su rival choca contra su cuerpo en plena caída, lo que podría desembocar en un trauma muy grave.

This is an Interesting point. Like Jack Grealish and his socks, Ronaldo goal celebrations and a Cruyff turn, grassroots players will mimic what they see on TV. This however, is a dangerous Tactic that needs addressing. https://t.co/UcsVyhMvU4

— Refsupportuk (@refsupportuk) December 7, 2020