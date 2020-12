Axios: Una presunta espía china se acostó con políticos de EEUU para recabar información de inteligencia

Una presunta espía china creó estrechos vínculos con círculos políticos de EE.UU. entre 2011 y 2015, llegando incluso a mantener relaciones sexuales con al menos dos alcaldes locales, en lo que la inteligencia estadounidense cree que fue una operación dirigida por la principal agencia de espionaje de China. Así queda reflejado en una publicación del portal estadounidense Axios, que ha realizado una investigación de un año sobre este asunto.

Por actualidad.rt.com

Según el medio, que cita a varios funcionarios retirados y en el cargo de la inteligencia de EE.UU., la ciudadana china Fang Fang o Christine Fang participó en campañas de recaudación de fondos y se valió de su carisma personaly de una extensa red de contactos para ganarse la confianza de políticos prometedores de todo EE.UU., mostrando un interés particular en el área de la bahía de San Francisco, el centro tecnológico y económico del país.

Las fuentes de Axios creen que la presunta espía no tuvo acceso a ninguna información clasificada. No obstante, sostienen que la recopilación de información privada, como rumores, hábitos, preferencias y redes sociales de los funcionarios gubernamentales, también es una parte clave de las actividades de las agencias de inteligencia extranjeras.

Políticos involucrados

Durante aquellos años, Fang apareció en fotos con los actuales congresistas Judy Chu y Ro Khanna, el entonces congresista Mike Honda, el entonces concejal de la ciudad de San José (estado de California), Ash Kalra, y el ex alcalde de Fremont (estado de California), Bill Harrison, entre otros.

Según el medio, entre los “objetivos más importantes” de Fang figuraba el demócrata Eric Swalwell, actual miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde representa al 15.º distrito congresional de California. Según las fuentes, en 2014 Fang participó en la actividad de recaudación de fondos para la campaña de su reelección.

Los republicanos y miembros del equipo del presidente saliente, Donald Trump, incluido su hijo Donald Trump Junior, han reaccionado a esta noticia acusando a Swalwell de estar comprometido por el Partido Comunista chino y exigiéndole que detenga todas sus actividades relacionadas con la inteligencia.

Shown here: Eric Swalwell posing for a picture with his Chinese communist spy girlfriend. He needs to step down from House Intel until we find out what kind of blackmail material the Chinese communists have on him. pic.twitter.com/DQY5JLk91P

— Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) December 8, 2020