CNE írrito publicó nombres de candidatos electos por la lista nacional del fraude

El chavismo se queda con el 91% de los escaños de la Asamblea Nacional (AN), de acuerdo al último boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) írrito de Nicolás Maduro, que le adjudica 253 de los 277 puestos en disputa.
Este último reporte adjudica 274 de los 277 escaños, y deja 21 diputaciones para formaciones opositoras.
A continuación, la lista nacional oficial de diputados electos en el fraude de Maduro
Alacranes y mesita:
V1565144 – JOSE BERNABÉ GUTIÉRREZ PARRA
V27991930 – ANYELITH EDILMA TAMAYO CAMPEROS
V5597323 – JOSE GREGORIO CORREA
V11247970 – ALFONSO ENRIQUE CAMPOS JESSURUN
V9344204 – YOBANY ALEXIS BLANCO FIGUEROA
V10332093 – LUIS AUGUSTO ROMERO CARABAÑO
V4254097 – TIMOTEO DE JESÚS ZAMBRANO GUÉDEZ
V8263861 – JOSE DIONISIO BRITO RODRÍGUEZ
V14211633 – LUIS EDUARDO PARRA RIVERO
MIGUEL RAFAEL SALAZAR RODRÍGUEZ
ÓSCAR RAMÓN FIGUERA GONZÁLEZ
Chavistas:
V8370825 – DIOSDADO CABELLO RONDÓN
V5315632 – CILIA ADELA FLORES DE MADURO
V6432672 – TANIA VALENTINA DÍAZ GONZÁLEZ
V9242760 – MARIA IRIS VARELA RANGEL
V6853244 – JESUS GERMÁN FARIA TORTOSA
V24805526 – VANESA YUNETH MONTERO LÓPEZ
V15631775 – WILLIAMS JOSE BENAVIDES RONDÓN
V4376240 – ILENIA ROSA MEDINA CARRASCO
V6964295 – GILBERTO JESUS GIMÉNEZ PRIETO
V16983612 – RICARDO IGNACIO SÁNCHEZ MUJICA
V4106743 – DIDALCO ANTONIO BOLÍVAR GRATEROL
V5334789 – HENRY JOSE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
V5292054 – LUIS ALFONZO REYES CASTILLO
V1651000 – NOELI POCATERRA DE OBERTO
V2355352 – MARIA DE LOURDES LEÓN GIBORY
V988788 – LUIS FERNANDO SOTO ROJAS
V2798501 – JESUS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
V4114842 – GLADYS DEL VALLE REQUENA
V6355311 – ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK
V5554507 – MARIO SILVA GARCIA
V17417622 – HANTHONY RAFAEL COELLO BELLO
V4930482 – WILS ASENCION RANGEL LINARES
V8320909 – MIGUEL ANGEL PEREZ ABAD
V4576120 – PEDRO TOMAS LANDER MORENO
V3886180 – DESIRE SANTOS AMARAL
V10814948 – ROBERTO JESUS GARCIA MESSUTI
V10331608 – ORLANDO JOSE CAMACHO FIGUEIRA
V10606581 – NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO
V4670962 – CRISTOBAL LEOBARDO JIMENEZ
V5944178 – SOL ELENA MUSSETT DE PRIMERA
V17483207 – DIVA YLAYALY GUZMAN LEON
V7106810 – JOSE OSCAR VILLARROEL GARCIA
V11169417 – PETRA YARITZA ARAY CASCANTE
V5474700 – VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA
V17441746 – RICARDO ALBERTO GONZALEZ ALVARADO
V8137540 – EDGARDO ANTONIO RAMIREZ
V8100343 – LUZ COROMOTO CHACON MENDOZA