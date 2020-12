George Lucas reveló por qué vendió “Star Wars” a Disney

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El escritor Paul Duncan ha hecho pública parte de su entrevista con George Lucas, en la que el creador de ‘Star Wars’ explica que la decisión de vender Lucasfilm fue muy dolorosa, pero correcta.

Por RT

En su cuenta oficial de Twitter, Duncan publicó una foto de una de las páginas de su nuevo libro dedicado a la saga de ciencia ficción más popular de la historia del cine. La imagen permite leer un extracto de la entrevista en donde el director de cine estadounidense habla de la sorprendente decisión de abandonar su productora.

Why did George Lucas sell Lucasfilm in 2012? He tells me why in this extract from my new book The #StarWars Archives Eps I-III. My unboxing video here: https://t.co/M907YGZsjm pic.twitter.com/MEPRStOil8

— Paul Duncan (@kershed) December 3, 2020