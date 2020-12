Hunter Biden reveló que un fiscal estadounidense investiga sus impuestos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, dijo este miércoles que la Fiscalía de Estados Unidos en Delaware está investigando sus asuntos fiscales.

Por Reuters

“Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales”, dijo Biden en un comunicado.

BREAKING: Hunter Biden, President-elect Biden's son, says in a statement that he has been informed that the U.S. Attorney’s Office in Delaware is "investigating my tax affairs." pic.twitter.com/bpyMeBQ6Ji

— NBC News (@NBCNews) December 9, 2020