Scott lamentó que demócratas bloquearan su proyecto contra el régimen de Maduro

El senador republicano por Florida, Rick Scott, lamentó este miércoles que los demócratas bloquearan su proyecto de ley contra el régimen de Nicolás Maduro.

Scott detalló en su cuenta de Twitter que su propuesta era para cortar el flujo de dinero de la dictadura. Además, condenó que los demócratas prefieran “jugar a la política” que hacer lo correcto por un país que lo necesita.

“Una vez más, los demócratas han optado por bloquear mi proyecto de ley que cortaría el flujo de dinero a Nicolás Maduro y su régimen asesino. Es vergonzoso que prefieran jugar a la política que hacer lo correcto. Necesitamos permanecer unidos en nuestra oposición a Maduro y sus crímenes”, escribió.

Once again Democrats have chosen to block my bill that would cut off the flow of money to @NicolasMaduro and his murderous regime.

It is shameful that they would rather play politics than do what is right. We need to stand united in our opposition to Maduro and his crimes.

— Rick Scott (@SenRickScott) December 9, 2020