Carlos Vecchio aplaudió sanciones de Reino Unido contra funcionarios del régimen de Maduro

El Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, celebró las recientes sanciones emitidas por el Reino Unido contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Damos la bienvenida a las acciones enérgicas asumidas por el Reino Unido -anunciado por el Secretario Dominic Raab- contra los funcionarios y miembros de la dictadura de Maduro que son responsables de tanto dolor en Venezuela”, expresó Vecchio a través de su cuenta de Twitter.

En su consideración, las naciones europeas deben avanzar en más presión sobre Maduro y su régimen “violador” de derechos humanos.

We welcome strong actions assumed by the UK -announced by Secretary @DominicRaab– against officials and members of Maduro Dictatorship who are responsible for so much pain in #Venezuela. European nations must advance in more pressure on Maduro & his human rights violator regime. https://t.co/8PmBx2Wcpm

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) December 10, 2020