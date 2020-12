¡Para reflexionar! Polémico anuncio de Navidad muestra a Papá Noel enfermo de Covid-19 (Video)

Un anuncio navideño lanzado esta semana por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) que muestra a médicos luchando para salvar la vida de Papá Noel, gravemente enfermo de covid-19, ha desatado polémica en la Red.

Por: Actualidad Rt

En el clip, titulado ‘The Gift’, aparece un anciano con barba que es ingresado en estado grave a un hospital mientras personal sanitario interviene colocándole una máscara de oxígeno, algo que ha sido interpretado como que el paciente padece coronavirus.

?This COVID 19 obsession is getting more twisted by the day. In the UK the NHS charity Christmas advert, shows medics battling to save Santa’s life. Not happy terrifying adults they now want to traumatise young children with this sick scaremongering. pic.twitter.com/PP0FxbNppD

— Niall Boylan (@Niall_Boylan) December 12, 2020