Aeronave del Servicio Federal de Seguridad de Rusia abandonó espacio aéreo venezolano el #12Dic

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una aeronave Tupolev Tu154M RA85019, del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, salió del espacio aéreo venezolano tras estar en Caracas desde el 7 de diciembre al sábado 12.

lapatilla.com

De acuerdo a un reporte del tráfico aéreo compartido por la cuenta de Twitter @Yoruklsik, detalló que desde el pasado lunes el avión había partido del territorio ruso, pasando por Argelia y después llegando a Venezuela desde la parte sur del país.

Federal Security Service of the Russian Federation FSB #??? Tupolev Tu154M RA85019 is flying from Sochi Adler towards west over Algeria. pic.twitter.com/tCkxUMUpBT — Yörük I??k (@YorukIsik) December 7, 2020

Federal Security Service of the Russian Federation FSB #??? Tupolev Tu154M RA85019, (out of Sochi Adler), is flying likely from Brasilia, likely to Caracas, already in #Venezuela’s airspace pic.twitter.com/XM6P081Jga — Yörük I??k (@YorukIsik) December 7, 2020

Federal Security Service of the Russian Federation FSB #??? Tupolev Tu154M RA85019, might have ended up in Havana José Martí. pic.twitter.com/AnKTjmRcFa — Yörük I??k (@YorukIsik) December 8, 2020

La aeronave habría salido el 8 de diciembre a la Habana para una visita “express”. El perfil de @GDarkconrad indicó que durante la madrugada de este domingo abandonó de nuevo Caracas, para regresar a Rusia.