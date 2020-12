José Gato Briceño: Artimañas notorias

Posteado en: Opinión

Lo que sí podemos asegurar es que estos pillos de siete suelas que usurpan el poder en Venezuela, van cubanizandonos sin prisa pero sin pausa, después de todas las artimañas ya conocidas y vividas como “paralelizar” todo lo que no les favorece, o sea, si no ganaron tal gobernación colocan un gobernador paralelo aplicando la democracia a la cubana; esta práctica la ejercen en todas las formas y anulan de hecho ese cargo elegido por el pueblo ya que no asignan recursos e ignoran sus actuaciones; pues ahora toca con la consumación de la nueva tarea dictada por los amos. No olvidemos que ya desde hace tiempo somos una colonia del imperio cubano y esto evidencia la mayor traición a la patria de esa banda de malnacidos lo que no se los perdonará en las próximas cien generaciones ningún venezolano que ame a sus hijos.

Les toca pues la tarea de crear una asamblea hegemónica, permanente, con elecciones simbólicas y la misma gente que siempre ha estado en los cargos tal cual como la Asamblea del Poder Popular del imperio de Cuba que no es más que un disfraz para bypasear todas las decisiones con unos supuestos representantes del pueblo. O sea la tapa del frasco ya definitivamente una asamblea nacional constituyente ni asamblea nacional tal como lo indica nuestra Constitución sino una asamblea comunista que les ampare todo lo que ya de hecho venían haciendo.

Por eso no fue una sorpresa para nadie que en el simulacro electoral del pasado domingo, el “gran partido distribuidor de las drogas”(PSUV) se adjudicará 253 diputados de los 277 como ya lo había aseverado en mi anterior columna, no por ser pitoniso, sino porque ya era voxpopuli que se “ganarían” más de 200 y el resto serían para la nueva “oposición” hecha a la medida y dirigida por el “honorable” dueño de la televisora Globovision.

Lo que no se esperaron los narcobandoleros fue la categórica y digna respuesta del 6D del pueblo venezolano al no dejarse chantajear de múltiples formas por los voceros de la tiranía y sus aliados y que no pudieron montar o truncar los viejos videos o fotos de los procesos pasados porque la pandemia les echó tremenda vaina por la utilización de los tapabocas. Como todo delincuente o malandro no tienen palabra. Se comprometieron a no colocar puntos rojos cercanos a los centros de votación y los volvieron a colocar en un 70% en todo el territorio nacional, votos asistido, escaneo del carnet de la patria, recursos del estado utilizados descaradamente, los vehículos del plan República (militares) cargando gente, el gran escándalo fue que a Nicolás Maduro se le haya mudado de centro de votación en pleno proceso del domingo: que a las 10:30 am apareciera como votante de la escuela Miguel Antonio Caro, de Catia, y a las 2 pm, luego de sufragar, estuviera registrado en Fuerte Tiuna. ¿El registro electoral no y qué está súper blindado? ¿Cómo podría ser posible alterarlo el mismo día, si la ley lo prohíbe? ¿Si pudieron cambiar a Maduro, que más han podido hacer? El otro descaro depravado fue extender la hora del cierre del proceso si ya se había registrado la abstención más grande de toda la historia.

Ahora la “nueva oposición” hecha por la narcotiranía les impuso violar el 188 Constitucional en el cual una de las tres condiciones o requisitos para ser elegido diputado a la Asamblea Nacional es haber residido en el estado cuatro años consecutivos antes de la fecha de la elección pero además permanecen en el discurso de que este es el mismo CNE quien eligió a la vigente Asamblea Nacional “olvidando” a propósito que en 2018 se consumó la usurpación del poder al trampear las elecciones presidenciales y ese usurpador es quien ha motorizado los comicios parlamentarios de pacotilla. No es en ningún caso una situación parecida a la elección parlamentaria de 2015 en ningún aspecto. Cuando se pierde el pudor y la vergüenza se pierde todo.

Fuentes internas del Consejo Nacional Electoral hicieron colar la información de la participación electoral fue del 8 % y no del 31 %, eso me hizo recordar el pasado simulacro electoral del año 2017 de la elección de la Asamblea Constituyente en donde la empresa que le prestó servicios técnicos al Consejo Nacional Electoral (CNE) durante 14 años: Smartmatic, denunció que habían alterado por más de un 1.500.000 (millón y medio) de votos los resultados electorales.

Aparte de lo inconstitucional de los 48 diputados golilla que comente en mi pasada columna, hay otro caso que rompió todos los récords y ganó el gran Óscar del CINISMO, fue el de Luis Parra quien se inscribió como diputado por lista regional por el estado Yaracuy y por obra y gracia del espíritu de Maduro, salió electo por la lista nacional.

Lo insólito qué hay algunos “nuevos opositores” a la medida de la narcotiranía que son demasiado car’e tabla, apañando esas burradas, lo que no es solo en alusión a Maduro porque varios salieron a defender la abstención y las “bondades” de participar en el fraude electoral. Hasta han afirmado que si la oposición hubiera participado, estuvieran celebrando el triunfo de asombroso el nivel de complicidad de estos letrados analistas electorales. Eso me hizo recordar un viejo adagio popular expresado mucho, por un viejo y recordado amigo y exfuncionario mío en la gobernación, llamado popularmente el Negro Granados, que cuando la farsa o mentira es del tamaño de la catedral de Maturín, solía decir: YO TE AVISO CHIRULI.

Cuando se pierden los principios y valores de algunas personas, su inteligencia se convierten en una grave amenaza para la sociedad, por eso es que a esos COPRÓFAGOS no les importa violar las leyes y la Constitución de la República descaradamente. Mantenerse dentro del marco democrático le ha costado demasiado a muchos exdirigentes hoy venidos a menos y por eso el pueblo los ha lanzado al basurero de la historia, los vemos hoy integrar una Asamblea Nacional rechazada por gran parte de la comunidad internacional integrada por los países democráticos y civilizados, no es fácil ser coherente en tiempos en los que la apuesta del comunismo es mantenernos confundidos para socavar toda la institucionalidad , especialmente la firmeza política porque el resto ya está destruido.

Desde la cárcel del exilio no escatimo en la constancia y permanencia de la denuncia, el apoyo sin freno a toda iniciativa que colabore con la salida de esos rastreros inmundos de nuestra patria.

Mis fuerzas y convicción democrática intactos, dando mi opinión sin rodeos con lo que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

