Apareció en Australia un monolito con coordenadas grabadas y desapareció en pocos días (Fotos)

La aparición de misteriosos monolitos no para y esta vez le tocó a Australia. Al sur del país fue encontrada esta semana una estructura metálica cubierta de unas intrigantes inscripciones encriptadas, pero a los pocos días se esfumó sin dejar rastro, informan medios locales.

Por RT

El monolito fue visto por primera vez la tarde del jueves en un campo de la localidad de Noarlunga, cerca de la ciudad de Adelaida. Al igual que otros objetos similares que han aparecido en distintas partes del mundo, la pieza de metal consta de tres lados y mide tres metros de altura.

Sin embargo, lo particular de este nuevo pilote triangular es que una de sus caras contenía grabados encriptados, que serían coordenadas. Según los informes, la primera marca la Trump Tower en Nueva York, otra indica una pequeña isla deshabitada en las Islas Marianas del Norte y la tercera, y la más curiosa conduce a la Gran Esfinge de Giza en Egipto.

Just days after the discovery and swift disappearance of a number of shining metal monoliths half a world apart, another giant structure has appeared – in Noarlunga. The latest in 7NEWS at 6pm. https://t.co/bm64fltphu #7NEWS pic.twitter.com/qZz245rJQp

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) December 11, 2020